CINE Los documentales más premiados del año podrán verse en las secciones no competitivas en Alcances El Festival de Cine Documental de Cádiz, que se celebra del 27 de septiembre al 5 de octubre, programa 'Trote' y 'Letters to Paul Morrisey', entre otros títulos, dentro del ciclo 'En los límites de la Realidad II'

LA VOZ Cádiz Actualizado: 07/09/2019 14:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Alcances ofrece al público de Cádiz en 2019 una programación no competitiva que integra algunos de los documentales más celebrados del pasado año, títulos que han tenido distribución internacional y han sido premiados en los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Esta programación pensada para el gran público, para acercar el documental a audiencias nuevas, obedece al espíritu de Alcances por introducir las vanguardias y la experimentación cinematográfica en el panorama cultural gaditano, actitud que ha definido el Festival desde su primera edición hace 51 años.

En este sentido, el patio del Espacio de Cultura Contemporánea ECCO proyectará el ciclo 'Documentales a la fresquita' con la filosofía de cine de verano que ha llenado las noches de agosto la Alameda Apodaca con el ciclo Alcances fuera de Alcances. Los documentales que se proyectarán tendrán un carácter más popular buscando nuevos públicos con temáticas y estilos más abiertos. Habrá musicales como 'Ara Malikian: una vida entre las cuerdas', de Nata Moreno; películas sobre astros del fútbol como 'Diego Maradona', de Asif Kapadia; historias reales que se convierten en thrillers emocionantes como 'Mudar la piel', de Ana Schulz o 'Tres idénticos desconocidos', de Tim Wardle; retratos de los hombres que manejan de verdad los hilos en estos convulsos tiempos como 'Steve Bannon, el gran manipulador', de Alison Klayman; y reflexiones sobre grandes personalidades de la historia reciente como 'El estado contra Mandela y los otros', de Nicolas Champeaux y Gilles Porte. Alcances espera unir en este ciclo el aspecto lúdico del festival con la actitud crítica y la reflexión sobre los temas que nos proponen estas películas.

El año pasado Alcances ofreció en su programación un ciclo llamado 'En los límites de la realidad', que incorporaba películas fronterizas entre el documental y la ficción. El buen resultado ha llevado a la organización del Festival a plantear este año un ciclo en ese sentido, de películas claramente de ficción que beben del lenguaje y el estilo documental, en un diálogo permanente e innovador que hace patente que el género de la no ficción es el gran motor de la innovación en el lenguaje fílmico. El ciclo 'En los límites de la realidad II' presenta dos filmes en esa línea del año pasado, mezclando realidad y ficción: la ganadora del Oso de Oro de Berlín 'Touch me not' de Adina Pintilie, una insólita exploración en torno a la intimidad y la sexualidad; y 'Teatro de guerra' de Lola Arias, Premio Cóndor del Plata del Cine Argentino al Mejor Guion Adaptado, un provocador acercamiento a los recuerdos de seis veteranos de las Maldivas.

Además se añaden dos títulos que pueden definirse como ficción con técnica documental: 'Letters to Paul Morrisey', primer largometraje de Armand Rovira que filma una serie de misivas desde distintas partes del mundo, y de personajes dispares, para para enviárselas a Paul Morrisey, colaborador de Warhol y representante de la Velvet Underground; y 'Trote', estrenada en Locarno, también primer largo de Xacio Baños, que explora en su Galicia natal la estructura familiar y la relación del hombre con el mundo animal. Estas películas son muestras de la deriva lógica tanto del documental de creación, como de cierto cine ficcional a los que los formatos se les quedan pequeños.