Las doce rebeldes que pusieron al fútbol gaditano nombre de mujer

Carmen Delgado: «Nos manifestamos en casa del alcalde» Carmen Delgado, defensa del equipo, recuerda los problemas que tuvieron para poder encontrar un lugar para entrenar. «Primero nos dejaron el Carranza, en los laterales, y después en los pasillos, pero aparecieron unos cristales rotos, y nos culparon a nosotros, así que nos quitaron el sitio. Como no teníamos sitio para entrenar, no lo dudamos. Nos manifestamos en la misma puerta de la casa del alcalde, que era Jerónimo Almagro, para pedir una solución. Imagino que le haríamos gracia, porque la verdad es que nos hizo caso y nos cedieron los terrenos de la bolera», comenta la exjugadora, que apunta: «Ahora lo pienso y creo que fuimos muy valientes en manifestarnos así, en la época en la que vivíamos, pero la verdad es que entonces no lo pensé».

Mari Cózar: «Ahora creo que fuimos muy valientes» Mari Cózar jugaba con el dorsal número 2 a la espalda y ocupaba uno de los puestos de la defensa, un puesto que le obligaba a realizar un juego de choque muy importante y siempre se llevaba la peor parte. «Recuerdo que en Conil, antes de jugar un trofeo, nos pusieron una banda de música y todo y fuimos desfilando. Yo me había hecho daño en el muslo con una entrada y recuerdo cómo la gente sólo se fijaba en mis piernas y todos decían ¡Mira las cachas de esa!», cuenta la exjugadora, que reconoce que «fuimos unas adelantadas a nuestra época, la verdad. Por entonces no lo pensabas porque solo te movía la ilusión, pero ahora que lo pienso creo que fuimos muy valientes por hacernos atrevido».

Esperanza Gámez: «Iba a escondidas a jugar y a entrenar» Esperanza Gámez tuvo la posibilidad de seguir su trayectoria futbolística como portera tras destacar tanto en el Balón de Cádiz como en el equipo jerezano de La Ina, pero fue su propia madre quien cortó de raíz su afición. «Mi madre me tenía prohibido jugar al fútbol porque para ella era un deporte de hombres. A pesar de eso, yo me metí en el equipo y tenía que ir a escondidas a entrenar y a jugar. De hecho, al final lo tuve que dejar porque mi madre me pilló. La engañé y le dije que iba a trabajar, y me fui a jugar un partido a Isla Cristina. Ella fue a mi trabajo y allí le dijeron que yo no había ido, así que cuando llegué le tuve que decir la verdad. Al final perdí tanto el fútbol como el trabajo», recuerda Gámez.

Ana María Otero: «Era más machista el sistema que la familia» Ana María Otero fue una de las pocas jugadoras del equipo que contó con el apoyo de su familia en su idea de jugar en un equipo de fútbol. Siempre la apoyaron. «Quizás era más machista el sistema en sí que nuestra familia. Mi abuelo incluso me defendía de los comentarios que le llegaban de algún vecino que le decía que cómo yo jugaba al fútbol, si era cosa de hombres. Él siempre les decía que era un deporte como otro cualquiera», recuerda Ana, que acabó jugando de extremo izquierda, con el número 11. «Lo intenté al principio de portera porque era bastante alta, pero me llevé un par de pelotazos y de golpes y acabé jugando, que en realidad era lo que me gustaba».

Mari Paz Giles: «Empecé a jugar con unas botas altas de calle» Mari Paz Giles era la benjamina del grupo, con apenas 8 años. Sus compañeras le apodaron ‘la Comitas’, como respuesta a una jugadora del Fuengirola que le llamaban ‘la puntitos’. Era pequeña y eso le permitía regatear y escaparse con facilidad de los rivales, de ahí que ocupase un puesto en el extremo derecho. «Me metieron en el equipo porque sabían que a mí me gustaba jugar al fútbol y como yo no tenía zapatos con los que jugar, al principio tuve que hacerlo con unas botas altas de calle que me había regalado mi madre», asegura Mari Paz, que lamenta el poco tiempo que duró el equipo al no haber nadie que quiseras entrenarla tras la marcha de su entrenador.

Margarita Delgado: «¡Mira las capitalistas!, nos decían en Trebujena» Margarita Delgado era una de las delanteras del equipo. Asegura que la presencia de un equipo de fútbol femenino levantaba expectación, tanto en su círculo más cercano como en todos los campos que visitaban. «Recuerdo una anécdota que vivimos en Trebujena, donde los hombres que fueron a ver el partido se dirigían a nosotras, señalándonos, diciéndonos «¡Mira las capitalistas!», en lugar de las capitalinas. Les resultaba muy curioso que fuésemos con la equipación, con un pantalón corto. Era como una forma de decirnos que éramos muy adelantadas para la época que vivíamos».