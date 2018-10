MUJER Las Desamparadas renuncian al espacio cedido en la Fundación de la Mujer Piden las disculpas de Ana Camelo asegurando que las llamó «mentirosas», algo que el equipo de Gobierno niega en rotundo

La asociación de mujeres víctimas de violencia de género ‘Las Desamparadas’ ha renunciado al espacio que tenía a su disposición en el Centro Integral de la Mujer y que era utilizado por sus integrantes aproximadamente cada diez días para poder realizar reuniones y terapias.

Su presidenta, Rosa Núñez, asegura que «no volveremos a ocupar este espacio hasta que la señora concejala Ana Camelo no nos ofrezca una explicación de sus palabras en el pleno en la que aseguró que Las Desamparadas mentíamos».

Según Núñez, «nos da mucha pena que ahora que estábamos volviendo a sentirnos acogidas por la Fundación Municipal de la Mujer, nuevamente nos vemos perjudicadas por esta concejala».

Desde el equipo de Gobierno han querido aclarar que Ana Camelo «nunca ha llamado mentirosas a las mujeres víctimas de violencia de género. Eso es rotundamente falso. Han malinterpretado, o tergiversado sus palabras durante el debate plenario».

Aseguran que la concejala del PSOE, Mara Rodríguez, «dijo que una mujer víctima de violencia de género no había sido atendida por falta de personal y a ello Ana Camelo respondió que no era cierto. Y no era cierto porque, por desgracia, ha aumentado el número de mujeres atendidas».

Insisten en que en 2017, «fueron 164 mujeres atendidas y en lo que llevamos de 2018 han sido 144. Mientras que en 2014, por ejemplo, antes de llegar al Gobierno, se atendieron a 76. Hemos reforzado lo que para nosotras es una prioridad».

Apuntan que, al finalizar el Pleno, «la propia Ana Camelo aclaró estas palabras» explicando que respondía a la concejala del PSOE tras asegurar «que no se atendían a estas mujeres por falta de personal».

«Pedimos un poco de responsabilidad en un tema tan delicado y tan sensible que puede herir sensibilidades, también las de nuestra compañera cuando se le acusa de algo muy duro que además no es cierto», agregan.

«Compromiso y entrega»

Apuntan que «todo esto se puede corroborar en la grabación del Pleno. Durante el debate del punto número 13».

«Las mujeres víctimas de violencia de género tienen y tendrán todo el apoyo, toda la empatía y todo el esfuerzo de nuestra concejala, Ana Camelo», añaden.

El Gobierno local insiste en que «nunca hemos acusado de mentir a la presidenta de la asociación Las Desamparadas. Nos referíamos a la afirmación de la concejala socialista. Por tanto, dada una vez más las explicaciones, entendemos que el asunto debe quedar aclarado».

Concluyen indicando que «Ana Camelo lleva toda su vida luchando por las mujeres y por el feminismo. Cualquiera que la conozca mínimamente jamás pondría en duda su compromiso y entrega por los derechos de las mujeres».