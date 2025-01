«Creo que no podremos ver a la Patrona en la calle en octubre»

Juan Mera Gracia tendrá la responsabilidad de pregonar a la Virgen del Rosario el próximo mes de octubre . El cofrade gaditano, experto en el arte de la exaltación, tiene ante sí uno de los retos más importantes e ilusionantes que se le han planteado. Y en ello lleva trabajando desde hace tiempo con vistas a presentar un texto que transmita esa devoción que tiene hacia la alcaldesa perpetua de Cádiz. «Fue antes del confinamiento cuando Pascual Saturio como prior del convento me avisó y lo recibí con un agradecimiento enorme ya que como gaditano es un premio honorífico porque este 2020 además, curiosamente, cumplo 50 años el 8 de octubre, dos días después del pregón».

El vejeriego, que pregonó la Semana Santa de Cádiz de 2017 , asegura que éste «debería ser el gran pregón después del de Semana Santa, el más sublime que debiera haber en la ciudad de Cádiz».

El texto, que ya se encuentra muy avanzado, no será ajeno a este año tan complicado , marcado por la pandemia por coronavirus y que además Juan ha vivido muy directamente porque su hermano ha padecido la enfermedad. «Tendrá protagonismo la situación que estamos viviendo aunque voy a intentar no caer en la excesiva referencia a ello porque no podemos hacer leña del árbol que sigue cayendo . El pregón estará metido en la sociedad y se reconocerán mis advocaciones marianas, incluidas la patrona de la Virgen de la Oliva que en el 1947 estuvo aquí».

Incertidumbre

Pese a que Mera no se quiere centrar en la crisis sanitaria, es inevitable pensar en qué sucederá en el mes de octubre cuando se celebra la festividad de la Virgen del Rosario . En este sentido el cofrade gaditano muestra sus dudas y explica que «confío en que se va a hacer la novena y también se hará el pregón pero creo con tristeza que la Virgen no va a salir tal cual se están desarrollando los hechos . No vamos a poder tener a la Patrona en la calle. Ni a Ella ni a las advocaciones marianas de septiembre. Porque eso supone meter una multitud en un paso y hacer que la gente se aglomere para verla y pienso que no es lo más prudente tal cual estamos viendo el camino. De todas formas será Pascual Saturio, como prior, quien debe tomar la decisión ».

Mera está convencido de que el guardián del convento de Santo Domingo ya lo tiene todo planificado y estudiado y que llegado el momento, según las circunstancias, comunicará cómo proceder. « El padre Pascual no ha cerrado el templo durante la pandemia para que la Virgen pudiera estar siempre cerca de todos los gaditanos . Hay que tener respeto, cumplir las medidas de seguridad, pero no tener miedo a vivir. Los gaditanos debemos reconocer la mediación de la Virgen porque si no, se nos cae la esencia de creyente, si no nos damos cuenta que la Virgen es protectora de Cádiz».

Juan Mera

El del 6 de octubre será quizá el pregón más significativo que se celebre desde que se inició la crisis sanitaria que obligó a la suspensión del de la Semana Santa de Andrés García Requejo y posteriormente también el de las Glorias de Iván Roa . «Por tristeza no hemos podido tener ninguno de los dos. Y por supuesto espero que tanto Andrés como Iván me acompañen ese día. Las felicitaciones de ambos han sido muy cariñosas. Igualmente me ha llamado la atención que mucha gente de fuera de Cádiz, de Sevilla y de Jerez principalmente, me ha dado la enhorabuena por la designación . Ha sido impresionante cómo ha llegado y la alegría y fuerza que todos me han transmitido».

A falta de poco más de dos meses, Juan Mera le da forma a un texto que «se cuece poco a poco», como él mismo dice. Y un mes antes como es habitual estará listo para que se pueda imprimir. «La verdad es que cada día salen situaciones nuevas que plasmar. No va a ser largo, irá en la tónica de mis pregones y durará entre 40 y 45 minutos. Pero además contará con diálogos para darle un poco de frescura y hacer que la juventud también esté representada con esas voces dialogantes. Asimismo, la música, como siempre, será protagonista durante la exaltación».

Otra de las novedades del pregón será que contará con una ilustración, un grabado del artista Manuel Carlos Hernánde z que colaboró con Mera en su libro ‘Cien sonetos mal contados’, que se presentó el pasado mes de diciembre.

La importancia de la fe

Mera considera que en estos momentos la desconfianza de la sociedad es generalizada y por ello tendrá el reto de hacer llegar a todos un mensaje que considera clave. « El pregón es un canto a la confianza, a la fidelidad y el cariño que yo recibo de la Madre de Dios. A ese abrigo que cada día noto porque está Ella allí y la gloria que tenemos que sentir los católicos porque tenemos una imagen mariana que protege a la ciudad . Que hace falta la fe, pues sí. Una madre siempre cree en sus hijos. Y la fe es la que mueve el mundo y si no que lo diga la historia. Durante 2.000 años Cádiz es parte de este marianismo y aunque cada vez estamos más en una España muy laicista, cuando sacamos una imagen mariana la calle la gente la sigue. Yo tengo mucha confianza en Ella y siento satisfacción por ser quien soy y porque eso afortunadamente me ha llevado a estar aquí. La paz, la tranquilidad que uno siente al estar frente a Ella es enorme y eso hay que transmitirlo».