Ubrique: A la capital de la piel se le ponen los vellos de punta

«Los números son una cosa, los escuchamos todos los días, pero cuando les pones cara..». La frase es de Francisco Lobato, dueño del bar que fundaron sus padres y lleva su apellido, uno de los más reconocidos de Ubrique . Lo cotidiano, lo feliz, se cuela en la conversación. Mientras trata de aportar su opinión, pesaroso, a la situación del pueblo suenan de fondo encargos de platos para llevar con aromas tan sugerentes como sus nombres. “En media hora está”, se escucha tras la barra.

Desde este Viernes Santo, ese ambiente cálido y cotidiano volverá a cortarse. Ubrique queda cerrado con el primer minuto del otrora día grande de la Semana Mayor y todos los negocios no esenciales tendrán que cerrar. La culpa es de una cifra, de esos números gélidos que ocultan rostros: 1.252,6 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes. Así de frío suena pero queman cuando se trasladan a las caras. «Cuando hemos visto que eran 72 contagiados en un día, aunque hubiera un problema en el recuento del día anterior, nos hemos quedado de piedra. Es un palo muy fuerte. 72 personas en un día. En lo peor de otras olas tuvimos treintaytantos, 44 una vez, y ahora nos llega el dato con casi el doble», añade afectada Isabel Gómez García (PSOE), joven alcaldesa a la que le toca lidiar con una situación mundial que pertenecía a la literatura de terror hasta hace un año.

El hostelero, a pesar de que tendrá que volver a cerrar en unas horas, otra vez, admite la obligación, comparte el dolor: "La situación está así. Esperemos que mejore pero ahora es complicado. Estamos cansados de todo esto, como en cualquier sitio, ahora que parecía que se ampliaban los horarios, que había cierto movimiento de clientes de la zona , aunque no haya turismo, tenemos que cerrar otra vez. Pero no hay otro remedio", afirma Francisco Lobato.

La situación en Ubrique es inexplicablemente peor que en el resto de la provincia . Multiplica por diez la media provincial (109 casos por 100.000 personas tras el recuento oficial del Miércoles Santo). Dobla la incidencia (número de contagios por habitante) que Puerto Serrano, Alcalá del Valle y Bornos, los otros tres municipios que también cerrarán sus invisibles fronteras esta noche pero mantendrán abiertos sus negocios aunque con limitaciones horarias.

Estos tres pueblos superan los 500 casos por 100.000 personas pero están en la mitad de dígitos que Ubrique. Emilio Menacho es uno de los cuatro taxistas ubriqueños . Comparte con sus paisanos el cansancio anímico. "Todo está bastante fastidiado, pero desde que empezó la pandemia. Esto del cierre de esta noche no cambia mucho en nuestro trabajo del taxi porque aquí está más relacionado con desplazamientos de vecinos o de personas por motivos de trabajo, o de salud, que por turismo. Esos trayectos justificados se podrán seguir haciendo, así que vamos a estar más o menos igual en cuanto a trabajo, aunque bajó mucho en su momento, cuando empezó esto".

A la búsqueda de causas

Cuando comienza una semana, al menos, de confinamiento y cierre de actividades, es inevitable buscar motivos, razones. La alcaldesa maneja todas las opciones pero, como sucede en cada repunte de casos en cualquier localidad, nadie tiene certezas: "Se ha hablado de un festejo taurino pero se hizo con aforo muy limitado con todas las medidas sanitarias. Otros vecinos dicen que en la zona peatonal, la más comercial, se aglomera gente. Otros hablan de comidas de familias en casas en el campo que es difícil controlar. Es imposible vigilar lo que cada uno hace en su casa, cuando sale de trabajar o de un comercio. Incluso la famosa tasa cero que tuvimos semanas atrás puede haber perjudicado. Alguna gente, de Ubrique o de fuera, pudo confiarse sin pensar que ese dato es cero un día y 200 ó 300 a las dos semanas...".

Isabel Gómez no señala el brote en una empresa del sector de la piel, con 40 positivos, detectado el pasado 23 de marzo. "Fue la primera alerta pero las empresas del sector, todas las empresas y todos los comercios, toman todas las medidas escrupulosamente. Sabemos que el mayor riesgo está en nuestras casas o en los comportamientos individuales. La realidad es que estamos muy preocupados. No quiero dar datos personales pero la gente debe saber que entre los vecinos que están graves, intubados, que fueron trasladados del hospital de Villamartín al de Jerez, hay uno de 54 años y otro de treintaypocos . Lo resalto para que nos sirva de aviso a todos. Esto no es cosa de personas muy mayores".

Como segunda preocupación, a mucha distancia, está la económica, laboral. El cierre afectará a la hostelería y el turismo. «Aunque no tengamos muchas camas hoteleras, Ubrique recibe mucho turismo flotante, de casas rurales de alrededor o personas que se alojan en municipios cercanos y vienen a pasear, a consumir, a comprar . Ese movimiento que se iba a producir, claro, se pierde», detalla la alcaldesa. Casi con esfuerzo, se empeña en mostrarse optimista.

«Los vecinos de Ubrique reaccionaremos. Ya lo hemos hecho antes. La población sabe comportarse, incluso se adelanta. Hace unos días se cancelaron conciertos o se limitaron horarios en algunos bares sin que lo exigiera la normativa, porque los organizadores o los dueños lo consideraron prudente. Saben, me lo dicen, que es mejor perder unos días ahora que ver empeorar la situación durante muchas semanas . Están muy concienciados, no hay que convencerles de nada pese a lo mucho que pierden».

En otros tres municipios de la Sierra, también llega esta noche el cierre perimetral. Alcalá del Valle (614,7 contagios por 100.000 habitantes), Bornos (601) y Puerto Serrano (691,4) son los afectados. El alcalde de este último pueblo, Daniel Pérez (IU), admite que «evidentemente, es una pésima noticia . Cuando Puerto Serrano logró mantenerse, durante semanas, como la localidad de Andalucía con más población sin un solo caso de Covid-19, nuestro análisis era exactamente el mismo: hay una serie de factores sobre los que tenemos cierto control, y otros sobre los que no».

«Hay un factor que no controlamos: la suerte»

Como la alcaldesa de Ubrique, reconoce lo aleatorio de la evolución de una enfermedad nueva, desconocida y, sin vacunas, casi imposible de controlar: "Podemos realizar desinfecciones periódicas con empresas especializadas y operarios municipales, podemos dotar de los EPI adecuados al personal de la residencia de ancianos y ayuda a domicilio, podemos hacer mucha pedagogía con la población, podemos coordinarnos con Salud para agilizar las vacunaciones, podemos desarrollar dispositivos especiales de seguridad con Policía y Guardia Civil… Pero no podemos vigilar, ni nosotros, ni Jerez, ni Algeciras, ni Madrid lo que hace la gente en su ámbito privado durante 24 horas al día ".

Como elemento intangible, y aterrador, en el debate, el alcalde polichero, como ya hiciera el de Paterna hace 15 días, incluye el azar: " Dentro de los factores que no controlamos sigue estando presente la suerte . Hemos conocido casos de gente muy, muy rigurosa con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad que ha terminado contagiándose y otros que han convivido 15 días confinados con positivos con una altísima carga viral no se han contagiado. El mismo cruce aleatorio de circunstancias se da a nivel municipal: un foco en una fábrica puede disparar la tasa o puede quedarse en nada".

Por último, lanza una advertencia al resto de vecinos de la provincia: "Puerto Serrano fue de los últimos pueblos en llegar a la tasa de 500 y de 1.000. Nos perimetraron mucho después que a la mayoría de la provincia y nos cerraron la actividad esencial 15 días después que a la media. Sin embargo, acabamos entrando. Esta vez creo que la única diferencia con la mayoría de las poblaciones de la provincia es el ritmo, el orden: hemos entrado antes, pero mucho me temo que esta ola tampoco va a entender de términos municipales ", concluye Daniel Pérez.