Cádiz, sin un plan municipal para la reconstrucción

Cádiz afronta las consecuencias de la pandemia sin un plan consensuado entre todas las formaciones políticas, sin un paquete de medidas detallado y presupuestado. Mientras otras capitales de provincia afrontan las consecuencias de la pandemia con una estrategia municipal para la reconstrucción que cree empleo ... y palie los efectos del Covid-19, el Ayuntamiento de Cádiz aún no ha puesto sobre la mesa un gran pacto para marcar el camino a seguir.

Pese a que el Consistorio mostró presentó una punto en el Pleno del viernes bajo el título ‘Medidas de reactivación socio-económicas’, el contenido de las propuestas se basaba, en su mayor parte, en un manifiesto de intenciones para crear un «nuevo modelo económico plural con tres elementos fundamentales: salud universal, democracia económica». Lejos de conceptos grandilocuentes, las medidas presentadas ya habían sido aprobadas y dadas a conocer en el plan de contingencia, hace más de tres meses. Además, el texto incluía políticas como un supuesto ‘Plan de inclusión a través del empleo municipal’ que no detalla plazos ni presupuestos;o políticas del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) ofrece desde el año pasado. La única novedad, como recalcaron desde la oposición, se basaba en un Plan de Empleo financiado por un programa de la Diputación de Cádiz que aportará a la ciudad apenas 93 puestos de trabajo a tiempo parcial de seis meses de duración.

La oposición cargó contra la propuesta, que había sido presentada sin un consenso previo entre los partidos políticos y encontró el rechazo de PP y la abstención de PSOE. La documentación aportada, a juicio de los socialistas, era «indencisa e inconclusa», insuficiente, como también planteaba Ciudadanos, que sí decidió votar a favor. Mara Rodríguez (PSOE) consideró que el documento presentado se basaba en«el corte y pega», su contenido era «inconexo» y no traía «nada novedoso». Los populares recordaron que «el Ayuntamiento no pone ni un solo euro» y que la declaración de intenciones –que tampoco concretaba las medidas– se basaba en «un manifiesto anticapitalista para que sólo sus círculos se beneficien de estas actuaciones».

Pese a las duras críticas, el alcalde, José María González ‘Kichi’, no tardó en comentar la votación en redes sociales:«En su día, Teófila votó contra la carga de trabajo para Astilleros. Ahora, el PP vota contra un Plan de Empleo para la ciudad y para la reactivación económica tras el Covid. No les importa Cádiz, ni sus vecinos, sino el poder. El PSOE, por cierto, otra vez de perfil absteniéndose».

Fue el pasado 16 de mayo cuando el alcalde presentó 120 medidas socioeconómicas en un discurso retransmitido en la televisión pública. Entonces ya hubo críticas a la falta de proyectos municipales concretados, ya que muchas de las iniciativas difundidas por el primer edil llegaban de fondos procedentes del Gobierno central o la Junta de Andalucía. Apenas dos días después, aprovechando un titular que hablaba de ‘Las medidas engordadas de Kichi’, el alcalde abrió el debate de la ‘gordofobia’ con una extensa carta publicada en sus redes sociales, en la que se victimizaba por las bromas recibidas por su peso e intentaba hacer reflexionar a la población.

«Eso fue el 16 de mayo –en referencia a la difusión de esas medidas–. Estamos a 31 de julio. ¿Qué vamos a esperar, a diciembre? », se preguntaban desde la bancada socialista: «Gestionen, no solo de boquilla, no solo desde las redes sociales. Cádiz no puede seguir esperando;tiene fondos económicos: ¡hagámoslo!».

Y es que, como recordó el Grupo Municipal Popular, algunas de las medidas presentadas en aquel plan de contingencia siguen sin aplicarse. Los populares recuerdan que, pese a que el equipo de Gobierno insiste en llevar a pleno medidas como las ayudas a los autónomos aprobadas desde el 21 de abril, siguen a día de hoy sin tener sus consecuencias. «En pleno verano nadie, ni empresarios, hosteleros ni comerciantes, ha cobrado ni un solo euro. Suponemos que las ayudas de contingencia Covid serán para la segunda oleada», ironizó José Manuel Cossi.

Ciudadanos, por su parte, votó a favor pero recordó las dificultades del IFEF y reclamó un incremento de fondos en este organismo, dedicado a la creación de empleo para Cádiz.

El Ayuntamiento, incapaz de elaborar planes de empleo con fondos propios

El Ayuntamiento de Cádiz no ha anunciado hasta el momento un plan de empleo propio para paliar los efectos del coronavirus. Así lo planteó en el Pleno ordinario celebrado esta semana el Grupo Municipal Popular, que ya ha puesto varias veces sobre la pesa este tema, en el pleno del pasado viernes.

El equipo de Gobierno ha renunciado recientemente a solicitar el Plan AIRE , la iniciativa para Activación, Impulso y Recuperación del Empleo impulsada por la Junta de Andalucía. El concejal de Empleo, Carlos Paradas, ha criticado en varias ocasiones este proyecto, ya que el Consistorio tendría que cargar con casi la mitad de la financiación –2,8 millones en el caso de Cádiz–. De hecho, otros ayuntamientos de la provincia también han renunciado a esta convocatoria por este y otros motivos. Entre ellos, están las administraciones locales más grandes de la provincia como Jerez e incluso ayuntamientos en los que gobierna el PP como El Puerto o Algeciras.

Sin embargo, para el PP local esta iniciativa se antojaba como «una gran oportunidad de empleo para los gaditanos», especialmente en un momento en el que la tasa de paro alcanza el 30 %. El proyecto hubiera conllevado una inversión de 5,6 millones, compartida entre la Junta de Andalucía, la Unión Europea y el Ayuntamiento de Cádiz. El PP aseguró que hubiera conllevado a la creación de puestos de trabajo en distintos grupos de edad que favorecería hasta 300 familias. «Sin embargo, parece que la única política válida es culpar a la Junta de Andalucía y solicitarle mayores presupuestos», planteó José Manuel Cossi, concejal del Grupo Municipal Popular.

Aguas de Cádiz subvenciona cada año a más gaditanos

Aguas de Cádiz subvenciona cada año a más gaditanos, según los datos difundidos por el propio Ayuntamiento de Cádiz esta misma semana. El Consistorio informó en una nota de prensa de que la empresa pública Aguas de Cádiz ha concedido, desde que se puso en marcha el programa en 2017, un total de 2.463 solicitudes del Procedimiento para la Garantía del Derecho Humano al Agua, Suministro Mínimo Vital y Fondo Social Solidario. El proyecto subvenciona a las personas en riesgo de exclusión social que no pueden hacer frente al pago de los recibos del agua, garantizándoles un mínimo vital de 100 litros de agua por persona y día.

El Consistorio, a través de la empresa pública Aguas de Cádiz, inició el programa en octubre de 2017 y en los tres meses de ese año se concedieron 151 solicitudes. Durante el año siguiente, en 2018, el número de solicitudes aprobadas fue de 758, en 2019 el número de solicitudes concedidas alcanza la cifra de 927 mientras que, sólo en lo que llevamos de año 2020, las solicitudes concedidas han sido 627.

Los datos vuelven a confirmar el incremento de personas en riesgo de exclusión social en la ciudad. Cada vez son más los que se ven obligados a recurrir a este tipo de ayudas ante la dificultad de encontrar un empleo digno en la ciudad. Las asociaciones han alertado de que, con la crisis del coronavirus, se ha percibido un incremento de este colectivo.