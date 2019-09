Tribunales El Ayuntamiento gana el primer juicio de las trabajadoras de información turística El asesor jurídico de la plantilla anuncia que se recurrirá la sentencia, que afecta solo a dos de las siete informadoras de las oficinas de Canalejas y Avenida

La justicia ha emitido una sentencia favorable al Ayuntamiento de Cádiz en relación al juicio celebrado el pasado 9 de septiembre a raíz de la denuncia presentada por la plantilla de trabajadoras de las oficinas de turismo de Canalejas y Avenida -compuesta por siete mujeres- por una supuesta «cesión ilegal de trabajadoras».

Se trata del primero de los juicios a celebrarse sobre este asunto ya que para el próximo 17 de diciembre ya está señalado el siguiente, y no será hasta el mes de abril cuando finalice completamente el proceso. La razón es que los casos de cada una de las siete trabajadoras de las citadas oficinas de turismo se están abordando de manera aislada al ser las circunstancias de cada una de ellas diferentes.

En el caso del primero de estos juicios, en el que la justicia ha dictaminado a favor del Consistorio gaditano, las afectadas han sido dos de estas siete trabajadoras y su asesor jurídico ya ha anunciado que se va a recurrir la sentencia.

Recordar que la plantilla presentó la denuncia contra el Ayuntamiento por cesión ilegal de trabajadores a finales del año 2016, basándose en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

Dicha denuncia contaba además con un informe positivo por parte de la Inspección de Trabajo de mayo de 2018, que ratifica los hechos y que asegura en su dictamen que constituyen una «infracción muy grave» tipificada en el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43.1 y 2 de dicho Real Decreto.

A la espera de una nueva adjudicataria

Estas informadoras, aunque dependen de la empresa Manpower, consideraban que estaban ejerciendo las mismas labores que trabajadores municipales aunque con un salario muy inferior. No obstante, la sentencia ha desestimado esta circunstancia al considerar que no está probado.

Por otro lado, en cuanto a la subrogación solicitada, la sentencia deja claro que al no haberse resuelto una nueva licitación del servicio por parte del Ayuntamiento, es decir, al no existir pliego como tal, sería hablar de «hechos hipotéticos» ya que hasta que no exista una nueva adjudicataria, ésta no podría subrogar a las trabajadoras.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cádiz, la concejala de Turismo, Monte Mures, ha anunciado que mantendrá una reunión la próxima semana con las informadoras turísticas, tras el encuentro que mantenido con el asesor jurídico del Consistorio y con los técnicos de la delegación de Contratación.

Reunión con la concejala

La intención es abordar su situación laboral y solicitar un informe para conocer cuáles son los pasos a dar para garantizar la continuidad de estas empleadas.

Mures recuerda que el Ayuntamiento ha ganado el juicio tras la denuncia interpuesta por las trabajadoras por cesión ilegal, «al entender que aunque dependían de una empresa privada estaban realizando una labor propia de un trabajo municipal».

La edil ha lamentado que las trabajadoras hayan estado «manipuladas por la oposición, que les han engañado con argumentos falsos como demuestra la sentencia».

No obstante, la edil ha indicado que el compromiso del equipo de Gobierno sigue siendo el mismo, es decir, «estamos a favor de la subrogación, aunque tras la sentencia hay que buscar encaje legal para la misma».

La plantilla, durante todo este tiempo, se ha quejado por no haber recibido apoyo ni compromiso alguno por parte del Ayuntamiento, después de que se garantizara la municipalización del servicio, propuesta que incluso fue aprobada en un pleno municipal.