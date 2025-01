Antonio Martínez Ares: «El Carnaval está en manos de un Ayuntamiento que podía hacer muchas cosas pero no las ha hecho»

«Yo vivo muy al día. Ahora mismo no lo sé. No tengo otra cosa que no sea ensayar la antología» . Así de dubitativo se ha mostrado Antonio Martínez Ares sobre la posibilidad de participar en el Concurso de Agrupaciones de mayo, en una entrevista emitida este lunes en el programa Carnaval Sur de Canal Sur Radio, presentado por Fernando Pérez .

Durante la misma, el autor de Carnaval ha afirmado que se queda como está, «pero para muchos años». Y respecto al Covid, ha contado que hace un año lo cogieron él y su mujer, padeciendo al virus más de 20 días. En la sexta ola, ha indicado, «entre finales de diciembre y todo el mes de enero han ido cayendo todos los míos, exceptuando uno».

Martínez Ares ha asegurado que su agrupación está ensayando su antología, 'Una comparsa miserable', al menos tres días a la semana. «Nuevo no he tocado nada de momento», ha dicho. Al tiempo que ha señalado que no sabe si participará en el COAC de mayo. «Desde hace mucho tiempo dije que los míos querían ir al Concurso y yo no. Eso no ha cambiado», ha declarado. Pero «el aficionado no tiene la culpa de las malas decisiones que pueda tomar el señor alcalde o yo» .

El autor se ha mostrado igual de crítico con el Ayuntamiento de Cádiz que cómo cuando éste anunció que no habría Concurso en febrero. «Sigo igual de cabreado» , ha señalado. Pero, ha matizado «lo que sí ha cambiado es mi manera de verbalizarlo». «Me he cansado de ser de los poquitos que dicen las cosas tal y como las siente y luego ver que hay una corriente de buenismo gaditano. Me he cansado de ser el azote», ha dicho. «Estoy muy decepciondo con la política y, además, de lo que conlleva en el movimiento carnavalesco gaditano. Visto lo visto, poco se puede rascar en esta tierra », ha afirmado. «Hay mucho talibán en todo esto».

Cuando él se mostró contrario, denuncia, «a algunos les faltó tiempo para hacer unas declaraciones diciendo todo lo contrario o animando a que tengamos una fiesta este año» . «Faltaría más que cada uno pudiera hacer lo que quisiera, y más en Carnaval. Pero no podemos olvidar que nos va la vida en esto, porque el Carnaval no es sólo un concurso, ha pasado por muchas etapas y vuelve a estar en manos del Ayuntamiento. De un Ayuntamiento que ha podido hacer muchas cosas pero no las ha hecho», ha dicho.

Martínez Ares ha afirmado que, aunque al principio anunció que participaría en el carnaval 'ilegal' de febrero, aún no sabe si lo hará . «Fue un acto de valentía. La manera que yo concebía de poner en valor nuestra postura», pero ahora, teniendo en cuenta que el mes pasado 14 personas de su agrupación han pasado el covid, «no sé qué decirte. Hay gente que ha estado chunga. Ahora tengo otra perspectiva de las cosas y no sé si voy a ir a la calle».

Lo que sí es seguro son sus actuaciones con la antología. « Tenemos los contratos normales que se pueden tener, máxime cuando en Cádiz no se hacen y en otros sitios sí. Para la que está cayendo, demasiado bien».

«Antes todos le echábamos la culpa al Patronato»

El autor ha afirmado que, en su opinión, la pandemia no ha reforzado a la sociedad ni al Concurso . Así, ha explicado que, cuando oyó «al alcalde decir que le encantaría dar 25 minutos de libertad a la gene para que hiciera lo que quisiera sobre las tablas del Falla» pensó «eso no puede ser». Pero hoy se «alegraría de que existiese un Concurso de esa índole porque a lo mejor yo me he hecho un viejo, he quedado obsoleto y no lo sé». «A lo mejor es lo que nos hace falta para saber que el Concurso tiene que morir para renacer de otra manera» .

«Lo más desagradable de todo esto es que antes todos le echábamos la culpa al Patronato, pero ahora no somos capaces de hacer lo mismo con el Ayuntamiento . Ahora hay un gobierno de izquierdas, que se supone un poco afín, pero no lo es. No podemos olvidar que el Concurso es del Ayuntamiento», ha dicho el autor.

Martínez Ares ha tenido duras palabras para la Asociación de Autores del Carnaval y su presidente, Miguel Villanueva, que «vale para una foto, pero para lo demás, nada» . «Todos los fines de semana hay gente que vive muy bien cantando las coplas de otros en bares y eventos. El señor Villanueva no ha pisado un bar en su vida». Según su opinión, la única asociación que «consigue algo» es la de comparsistas, «que está liderada por un corista».

Respecto al covid y su impacto en los autores del Carnaval, Martínez Ares ha idicado que « nadie se ha preocupado por saber si tenemos derecho a algún tipo de indemnización , ni la Asociación de Autores ni el Ayuntamiento». «Estoy decepcionado con la clase política y con la clase media política que son esas personas que necesitan protagonismo en esta ciudad porque si no, no serían nada».

La sensación de primer premio «dura diez minutos»

Ahora, asegura Martínez Ares, se está reinventando. Disfruta « afinando la comparsa y haciendo casi lo que me de la gana». Su reto es seguir, sabiendo que pasan los años.

Durante la entrevista, el autor ha hecho un repaso por su carrera, desde sus inicios con la comparsa 'Requiebros' en 1983. No obstante, asegura que «borraría casi todas. No puedo escuchar mis cosas, si las escucho, las cambio» , ha explicado, debido a su gran perfeccionismo.

Tras siete primeros premios afirma que la sensación de ganar «dura 10 minutos , las endorfinas, en cuanto pasa ese tiempo estás pensando '¿ahora qué para el año que viene?'».