Los 116.000 euros municipales para la Mersant no llegan a los afectados por impagos de nóminas

El Ayuntamiento de Cádiz abonó el pasado 11 de febrero 116.000 euros a la empresa Mersant Vigilancia SL. Esta firma, concesionaria para servicios de seguridad en varias instituciones públicas, dejó de abonar los salarios a sus trabajadores en la provincia, un centenar, el pasado noviembre .

El pago municipal tenía como finalidad aliviar los problemas de tesorería de la firma para que abonara parte de los impagos. Diez días después, el colectivo Marea Negra, que agrupa y representa a estos afectados y a otros profesionales del sector, denuncia que nada se sabe de las cantidades pendientes , que el dinero pagado por el Ayuntamiento de Cádiz no ha servido para nada hasta el momento. En pocos días, cuando expire febrero, los afectados sumarán hasta cinco pagas pendientes entre mensualidades y extras.

Marea Negra denuncia igualmente que la comunicación con la empresa se ha interrumpido de forma absoluta. Aunque ya la consideraban insuficiente desde que comenzaron los impagos en diciembre, afirman sus portavoces que al menos existía una especie de oficina de Mersant en Sevilla que ha sido desmantelada.

Por lo tanto, afirman, las reclamaciones no pueden dirigirse más que a las instalaciones centrales, ubicada en Cataluña, desde la que nunca obtienen respuesta. A través de diferentes protestas, concentraciones y movilizaciones, los vigilantes de seguridad han transmitido reiteradamente durante los últimos tres meses la situación que están padeciendo y que cada día se agrava más.

El centenar de trabajadores de Mersant Vigilancia SL en la provincia está sujeto a los diferentes contratos de concesión suscritos entre la firma y administraciones tanto locales y provinciales como autonómicas, tales como el Ayuntamiento de Chiclana, el de Cádiz, la Diputación de Cádiz, el Parque Natural de Los Toruños o varias sedes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Encuentro con el PP

La concejala del grupo municipal del PP, Maite González García-Negrotto, pidió este lunes al equipo de Gobierno que articule con carácter de urgencia una solución para los vigilantes de dependencias municipales afectados por los impagos de la empresa Mersant. Con varios de ellos se ha reunido la concejala popular. El portavoz del Sindicato Profesional de Vigilantes pidió a todos los grupos de la Corporación que aunaran esfuerzos para resolver el contrato y acortar los plazos, evitando penalidades a los trabajadores que en unos días acumularán cinco nóminas atrasadas.

La edil ha indicado al respecto que « hay personas con bajas por depresión. Están en una situación límite y no pueden prorrogar más este calvario ». Maite González ha lamentado que la actuación municipal se haya limitado al abono de una cantidad (116.000 euros) sobre la que fue advertido el Gobierno Local que no serviría para el pago de nóminas y no se haya acordado ya la resolución inmediata del contrato como sí se está haciendo en diferentes dependencias de la Junta de Andalucía, donde ya se están adoptando medidas como la imposición de sanciones a la empresa Mersant por incumplimiento de las condiciones contrato.