Jerez Los testigos del juicio por los contratos de Aena declaran este lunes en la Audiencia Nacional La exacaldesa García-Pelayo está entre las citadas para aclarar las adjudicaciones concedidas por el Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel

La Voz Jerez Actualizado: 16/06/2019 20:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los testigos del juicio por las adjudicaciones presuntamente irregulares concedidas por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a las empresas de la trama Gürtel por el importe de 355.000 euros comienza este lunes. Entre ellos se encuentran la diputada del PP y exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo o el responsable de la red corrupta en Valencia, Álvaro Pérez ‘el Bigotes’.

Precisamente, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aún no ha fijado una fecha concreta para la citación de estas dos personas. En el caso de la exalcaldesa se está a la espera de conocer si finalmente se reabre la causa contra ella, después de que lo solicitase la Fiscalía Anticorrupción tras conocer nuevos indicios que podrían implicarla en esta pieza separada de la trama Gürtel. El propio Ministerio Público solicitó que su declaración se aplazase «lo más posible hasta tener la certeza de su estatus procesal».

Se da la circunstancia de que Anticorrupción presentó el escrito el pasado abril ante juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata pidiendo que volviese a investigar a la exregidora porque no tenía la condición de aforada. No obstante, García-Pelayo fue elegida en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, por lo que recupera el aforamiento, que ya tenía cuando el Tribunal Supremo archivó la causa contra ella en 2016. Por tanto, si el magistrado instructor considera que los indicios presentados por las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás son hechos que deben investigarse, deberá inhibirse al alto tribunal para que éste decida si se reabre o no el procedimiento contra la ahora diputada.

El primer testigo en la vista oral será exconcejal de Majadahonda (Madrid) y denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, que está condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por la primera época de la trama Gürtel.

Este lunes también está previsto que comparezcan Verónica Castañer, que trabajó en el despacho de Luis de Miguel, asesor de Correa; Paula Seco y Alejandra Lascaray, vinculadas a empresas de la Gürtel; y a Rocío Perea, extrabajadora de Orange Market, sociedad que dirigía ‘el Bigotes’.