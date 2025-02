Robo en la iglesia de Santo Domingo de Jerez

La Orden de Predicadores en Jerez y la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Montañeses ha denunciado ante la Policía Nacional el robo de la imagen de San Pío V. Se encontraba situada en el retablo de Nuestra Señora del Rosario de la Iglesia Conventual de Santo Domingo junto con las imágenes de Santo Domingo, Santa Catalina de Siena, Santo Tomás de Aquino y varios ángeles.

Se trata de una talla de unos cincuenta y cinco o sesenta centímetros de altura y que es obra del imaginero sevillano Diego Roldán Serrallonga, nieto de Pedro Roldán y sobrino de la Roldana del siglo XVIII .

La Policía Nacional ya está investigando este robo desde el mismo momento en que los religiosos han notificado la desaparición de tan valiosa imagen. Ha sido denunciado esta misma mañana por lo que supuestamente el hurto se ha producido en la tarde-noche de este miércoles mientras que el templo se encontraba abierto. La Policía sostiene que durante ese periodo alguien la ha retirado del retablo y se la ha llevado.

Difusión

La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis. Mientras, Fray Juan Carlos solicita la ayuda y difusión para recuperar la talla. « La hemos echado en falta esta misma mañana. A las 7 de la tarde estaba en la capilla del Rosario . Después hubo misa y una adoración eucarística que pensamos que ha sido el momento en el que alguien haya entrado para sustraer la imagen».

El padre dominico está a la espera de los avances de la investigación. «Hemos denunciado y bueno confiamos en tener algún resultado... alguien que pueda darnos alguna pista para ver si logramos recuperarla porque es una pena, es una imagen que acompaña a otra que flanquea el retablo del sagrario », explica.

La de San Pío V que ha sido sustraída se encontraba junto al sagrario y al otro lado se encontraba una talla de Santo Tomás también del mismo escultor y las mismas características. «La zona estaba un poco oscura por lo que podría ser alguien que conociera lo que hay. Estaba ensamblada y no es difícil cogerla. Además, la de Santo Tomás estaba movida como si hubieran intentado también cogerla y por eso ya la hemos retirado ».

Fray Juan Carlos asegura que «de momento no tenemos nada. Ninguna información. No sé si al dar publicidad al hecho tendremos ayuda, si alguien pudiera darnos alguna pista ... No sabemos si ha sido un especialista en el tema o bien alguien que ha querido robar algo y esto es lo primero que ha pillado». El padre dominico mantiene la esperanza en poder recuperarla aunque recuerda que «últimamente hay bastantes robos en la iglesias y nos ha tocodo a nosotros. De aquí ya habían robado alguna otra cosa menor un Corazón de Jesús de escayola... pero esta sí es una pieza que forma de un retablo y es estofada . Se trata pues que o alguien ha venido a tiro fijo y sabía donde estaba y ha encontrado la ocasion oportuna o alguien que ha podido robar algo sin saber qué era».

Aunque el templo sigue con su actividad diaria sí se ha establecido un mayor control en el acceso al mismo . «Estudiaremos más medidas en concreto pero de momento pues si pudiéramos tener alguna pista sería estupendo porque es una pena, despiezan una obra monumental de un retablo precioso que tenemos en Jerez», lamenta el prior.

Las hermandades condenan los hechos

La Unión de hermandades de Jerez ha condenado el robo sufrido por el templo dominico. En un comunicado ha manifestado su apoyo a la comunidad religiosa. «El presidente y todo el consejo Directivo de la Unión de Hermandades queremos expresar nuestra más profunda repulsa al hecho delictivo, del robo que ha tenido lugar en el Real Convento de Santo Domingo, igualmente nos confraternizamos con la comunidad de los Padres Dominicos de Jerez, esperando que las autoridades puedan dar pronto con quién ha realizado tan infame acto, y sea puesto a disposición judicial».