La población gaditana sí quiere vacunarse

El Polideportivo Antonio Vega 'Veguita', ubicado en la avenida de Blas Infante de Jerez, ha albergado desde las 09:15 y hasta las 14:15 horas de este martes la primera de las tres jornadas de vacunación sin cita previa que tendrán lugar en la ciudad y que están dirigidas a mayores de 16 años andaluces que no cuenten aún con ninguna de las dos dosis.

De esta manera, desde minutos antes de que comenzara la primera de ellas un numeroso grupo de personas ya se encontraba en la zona habilitada aguardando su turno, dado que solo había 200 dosis disponibles de Pfizer que se iban suministrando en riguroso orden de llegada y tras comprobar que se reunían los requisitos necesarios, solicitando el personal el DNI y la tarjeta sanitaria andaluza.

Además, también se acercaron hasta este emplazamiento otras tantas personas que sí contaban con cita previa y que debido a su zona de residencia se les había adjudicado el Polideportivo Antonio Vega 'Veguita'. Así, se han sumado a esta cantidad un total de 62 más, siendo casi las 300 que se suministraron en apenas cinco horas.

Previsiones que se han desbordado

Tal y como ha podido conocer LA VOZ , el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispuso inicialmente de un número menor de dosis debido a unas previsiones que se desbordaron y que, rápidamente, se consiguieron adaptar a la nueva situación.

Además, aunque en el Polideportivo Antonio Vega 'Veguita' se cuenta con hasta diez líneas de vacunación, lo cierto es que solamente se habilitaron dos. Sin embargo, tras los primeros minutos de la jornada se tuvo que hacer lo propio con una tercera para poder evitar largos periodos de espera y, por ende, la acumulación de personas en el espacio.

Tal ha sido la respuesta de la población andaluza que a las 10:48 horas ya se habían repartido 136 turnos , agotándose solamente unas horas después. A pesar de ello, ésta ha tenido que continuar debido a las personas que han acudido con cita previa, las cuales han estado repartidas a lo largo de toda la jornada.

Usuarios provenientes de todas las provincias

A pesar de que la mayoría de los usuarios que han acudido en la mañana de este martes a la primera jornada de vacunación sin cita previa era proveniente de Jerez, lo cierto es que otros tantos eran de Sevilla que se encontraban de vacaciones en sus segundas residencias de Sanlúcar o Chipiona, entre otras localidades.

De esta manera, han aprovechado su larga estancia en las zonas aledañas a Jerez para poder vacunarse de la primera dosis, aunque la segunda también la podrán recibir 21 días después en el Polideportivo Antonio Vega 'Veguita'. Sin embargo, si deciden recibirla en otro emplazamiento deberán de realizar todos los trámites en el SAS y seleccionar un lugar cercano a su lugar de empadronamiento.

Falta de información y de entendimiento

A pesar de la más que sobresaliente organización por parte del SAS, lo cierto que han sido muchos los usuarios despistados que no han podido recibir la primera dosis en el recinto habilitado.

El principal inconveniente que muchos de ellos han sufrido ha sido el no residir en algunas de las localidades de Andalucía , no pudiendo ser vacunados al poseer una tarjeta sanitaria distinta a la andaluza. Esta situación ha provocado el desencanto de algunos, dado que no lo comprendían.

También otros, los cuales han recibido una dosis de otro fabricante, han acudido dispuestos a recibir la segunda de otro completamente distinto , no ajustándose a los requisitos, algo que ha sido toda una constante a lo largo de la jornada.

Quejas por el sistema de gestión de las citas para la vacunación

Aunque la mayoría de las personas que han acudido a esta primera jornada de vacunación sin cita previa eran provenientes de otras provincias, lo cierto es que otros tantos residían en Jerez y no consiguieron cita previa cuando se habilitaron los cupos de vacunación.

Así, una usuaria ha comentado a LA VOZ que debido a una trombosis venosa profunda que sufrió en la pierna derecha no pudo acudir a vacunarse hasta ahora, además, también ha aprovechado que la vacuna suministrada es de Pfizer.

Sin embargo, otra mostraba su malestar debido a que, tras haber superado la Covid-19 hacía seis meses, no había conseguido una cita debido a que no podía acceder al sistema que se encargaba de la gestión de las mismas.

También otro usuario, el cual residía en Alemania y ahora lo hace en El Puerto, mostraba sus quejas dado que, según él, desde el SAS le comentaron que no había dosis de Janssen disponibles . «No me fiaba del sistema sanitario alemán, así que me he esperado para hacerlo en El Puerto y, al final, he tenido que venir a Jerez », explicaba a LA VOZ.

A pesar de ello, otros han confesado a LA VOZ que eran reticentes a recibirla y que, tras pensarlo, han accedido a recibir la primera dosis, «por mi salud y por la de los demás», ha querido comentar una usuaria sevillana.

Instalaciones acondicionadas

Debido a la ola de calor en la que se encuentra asumida la provincia desde hace varios días, muchos han acudido a primera hora de la mañana , precisamente para evitar las altas temperaturas que se registraron instantes después.

Antes de poder acceder al Polideportivo Antonio Vega 'Veguita' se tenía que aguardar una cola y, una vez que se mostrara el DNI y la tarjeta sanitaria andaluza, se obtenía el número para poder recibir la primera dosis de Pfizer .

Tras aguardar otra cola se accedía a una de las tres líneas habilitadas, las cuales disponían de un box en el que poder realizar la vacunación en la intimidad para, instantes después, p oder descansar en otro espacio habilitado con sillas por si la dosis administrada causara algún tipo de contraindicación.

Una vez pasara el tiempo de espera, contemplado entre 10 y 15 minutos, e l usuario vacunado podía marcharse a través de otro acceso, evitando de esta manera la acumulación tanto en el interior como en el exterior del recinto.

Un gran aire acondicionado era el encargado de, además de refrigerar el espacio debido a las altas temperaturas, higienizar el aire que se acumulaba en su interior.

Ha quedado más que demostrado que la población andaluza sí quiere vacunarse y que, en plena ola de calor, no le importa esperar el tiempo que sea necesario para velar por su salud y por la de todos.

