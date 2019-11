Jerez Un menor rompe la nariz a una compañera en el instituto Álvar Núñez de Jerez La joven no quiere volver al centro escolar porque teme que ocurran nuevos episodios y «no se haga nada» | Los padres denuncian que no se activó el protocolo contra el acoso escolar tras agredir a su hija

Este jueves era su cumpleaños y soplaba las 13 velas con el coste que sobrelleva tener roto el tabique de la nariz e inflamado todo el entorno de la cavidad ocular. Esta niña, estudiante del instituto Álvar Núñez de Jerez, era objeto del ataque de un compañero de su clase que con solo un codazo de su brazo izquierdo le provocaba esas contusiones. Los hechos tenían lugar el pasado lunes en el citado instituto jerezano, que goza de buen nombre en el panorama educativo municipal, pero que ahora se enfrenta al desasosiego y enfado de varias familias que se muestran descontentas después de que tras varios episodios no se haya activado el protocolo adecuado para evitar males mayores y frenar cualquier situación de acoso escolar o bullying.

Son tres familias las que ya han denunciado la situación de acoso que han sufrido sus hijos y, según los padres de la víctima que ha salido peor parada, «desde el centro no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado, e incluso no han acudido a la reunión que hemos tenido con el inspector de la delegación territorial de Educación de la Junta».

El menor sobre el que se dirigen todas las miradas ya ha sido protagonista de otras agresiones que le han supuesto expulsiones de tres días del centro. Tanto es así que el mismo lunes que rompía la nariz a su compañera de clase acababa de volver de una de esas expulsiones. La jornada comenzó con la pelea de este niño de 13 años con un pequeño de primer curso de Primaria, continuando por otro caso con una compañera a la que tiraba de los pelos, y cuando se fueron para la clase, siguiendo las indicaciones del jefe de estudios, «comenzó a amenazar a la niña a la que había tirado del pelo diciéndole que le iba a partir la cara, a lo que nuestra hija le pidió que la dejara ya en paz y su respuesta fue: «Te la rompo a ti» y le dio el golpe».

Al parecer son varias familias las que consideran que este menor «siempre ha sido motivo de disputas, puesto que lo que comenzaba como insultos ha terminado ahora en esta situación».

Los padres de la afectada no quieren criminalizar al niño sino que centran su indignación con «el centro que no ha tomado medidas ni ha puesto en marcha protocolo alguno y desde el día después de la agresión no sabemos nada de ellos», afirma indignado el padre de la niña. La estudiante agredida dice que no quiere volver al centro porque teme que «vuelva a ocurrir otra cosa y el instituto vuelva a no hacer nada». Así se siente la joven, desamparada desde el punto de vista que incluso fueron sus padres los que tuvieron que llevarla al hospital para que la examinaran tras los golpes.

«Tememos que el instituto no haya puesto en marcha el protocolo contra el bullying por el mal nombre que dan estos expedientes a los centros educativos. Pero aquí ha habido tres casos y no se ha hecho nada, ni un mecanismo se ha puesto en marcha».

La joven que sigue dolorida y sin salir de casa con su nariz rota tendrá revisión médica el día 20 y aún desconoce si tendrá que pasar por quirófano. Y aunque esta familia no quiere criminalizar al menor que ha fracturado el tabique a su hija, demanda que se tomen medidas para evitar males mayores desde la dirección del centro o desde la entidad administrativa competente. «Porque es la única manera para que no se vuelvan a repetir casos de amenazas, insultos e incluso violencia, que el que pueda resultar agredido se sienta protegido y el agresor no goce de total impunidad».

Respuesta de Educación

Mientras tanto, fuentes de la delegación territorial de Educación, han indicado a La Voz que en aplicación de la normativa, el centro educativo «ha impuesto una corrección al menor que agredió a la alumna». La Inspección Educativa se encuentra en el IES Álvar Núñez, «para conocer el origen y motivo de la agresión, así como para ofrecer apoyo y calma a las familias del alumnado implicado en este incidente».

Asimismo, también está interviniendo el Gabinete de Convivencia de la Delegación Territorial de Educación.