CULTURA Lola Herrera interpreta en Jerez el clásico 'Cinco horas con Mario' El Teatro Villamarta acogerá la representación de la obra de Delibes el próximo viernes a las 20.30 horas

LA VOZ

Actualizado: 27/11/2018 11:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El teatro Villamarta de Jerez acogerá el próximo viernes, a las 20.30 horas, la representación de ‘Cinco horas con Mario’, del autor vallisoletano Miguel Delibes. Como protagonista es escena estará la veterana actriz Lola Herrera, una intérprete célebre por sus papeles dramáticos en teatro.

Respecto a la representación, Herrera destaca la relación que ha establecido con Carmen Sotillo, el personaje de la novela de Miguel Delibes. «No es nada frecuente que una actriz, en distintas épocas, a lo largo de casi cuarenta años, pueda representar el mismo personaje y el mismo texto, con el mismo productor y la misma directora».

Herrera desgrana que se encontró con Carmen Sotillo en 1979. «Nuestro encuentro fue casual. Cuatro actrices, una detrás de otra, rechazaron la adaptación teatral de la novela de Miguel Delibes ‘Cinco horas con Mario’ y, gracias a eso, Carmen y yo nos encontramos.

Eso sí, la popular actriz no oculta que «a pesar de haber nacido y crecido en Valladolid y reconocer en Carmen Sotillo a muchas mujeres – en sus formas y maneras de expresarse– tuve serias dificultades para entrar en su mundo». Herrera incide en que el personaje «me producía una extraña mezcla de fascinación y rechazo. Lo que me estaba sucediendo era nuevo. Algo me impedía asomarme a su interior y, cuando lo intentaba, me sentía desbordada y paralizada a la vez.

La acción de ‘Cinco horas con Mario’ se desarrolla en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la familia se han retirado, ella sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el que descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio.

Con una forma entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa y llena de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta sentimientos y emite juicios que a muchas personas hoy les pueden parecer increíbles.