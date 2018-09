PROTESTAS La Junta señala que la instalación de aulas prefabricadas en el CEIP Caballero Bonald de Jerez «no ha terminado» Belizón ha pedido a los padres de alumnos que amenazan con la no asistencia a clase de sus hijos que dejen «fluir la situación como está

El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha señalado que la instalación de aulas prefabricadas en el patio del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Caballero Bonald' de Jerez para acoger a alumnos de la ESO del nuevo instituto que se proyectará en la zona de El Membrillar «no ha terminado».

En declaraciones a los periodistas, Belizón ha censurado que «estamos poniendo feo lo que es bueno, porque estamos construyendo un instituto en Jerez en la zona del Membrillar con un presupuesto que supera los cinco millones de euros, instituto que tiene un plazo de ejecución y para el curso siguiente estará operativo, por lo que mientras tanto al alumnado hay que trasladarlo a unas aulas prefabricadas que se usan para eso».

En este sentido, el delegado ha detallado que en la instalación de las aulas prefabricadas «hay dos procesos, por un lado, las aulas prefabricadas se las traslada desde un camión y se las ubica mediante una grúa, por otro lado, se procese a la revisión y al arreglo de los posibles desperfectos».

Por ello, Belizón ha pedido a los padres de alumnos que amenazan con la no asistencia a clase de sus hijos que dejen «fluir la situación como está porque el día 17 de septiembre los centros educativos estarán al cien por cien», al tiempo que les ha apuntado que «esas amenazas va en contra de los intereses del alumno, porque arengar el absentismo escolar es delito según el Código Penal».

«La propia administración es la que tiene que ver si un centro no cumple los requisitos y es la que decide que no haya clase, no los padres de los alumnos», ha reseñado el delegado.