La Guardia Civil no encuentra en Jerez a los niños desaparecidos cuya madre se niega a vacunarlos

Sin rastro de los dos hermanos sevillanos de 14 y 12 años cuya madre se niega a vacunarlos contra el Covid y cuyo padre no los ve desde hace ya casi dos meses. Tras la denuncia presentada y la activación del protocolo de 'menores desaparecidos' , la Guardia Civil los ha buscado en diferentes localizaciones. Justo este lunes lo hacía de nuevo en Jerez pero la búsqueda no daba resultados. Los agentes acudían al último domicilio del que se tenía constancia que pudieran estar, el de la pareja de la madre, pero nada, no hay rastro de ellos.

Y mientras, el padre, David Kau, un estadounidense afincado en España desde hace muchos años, está «desesperado». La última vez que pudo hablar con sus hijos fue en noviembre. Desde entonces, no sabe ni dónde están.

El motivo supuestamente que ha llevado a su expareja a tomar la decisión de llevárselos es su negativa a ponerles la vacuna contra el coronavirus. Esgrimía que pretendía «salvaguardar la salud de los niños ante un estado de necesidad». Sin embargo, y según relata el abogado del progenitor, José Javier Toucedo, ya se opuso a otras vacunas como la de la rubeola o el tétanos .

Fue el pasado 4 de noviembre cuando David recibió un burofax que «no podía creerse». La madre avisaba que los niños iban a dejar de ir al colegio y que además iba dejar de cumplir el régimen de custodia compartida que hasta entonces mantenían. Que se los llevaba.

Entre Sevilla y Jerez

Hasta entonces la vida de estos niños, Diego y Hugo, estaba más o menos 'normalizada' dentro de la situación habitual de una pareja divorciada con custodia compartida. Cuando pasaban los miércoles y jueves con la madre vivían en Tomares (Sevilla), y cuando les tocaba estar con el padre (martes y jueves) en San Juan de Aznalfarache. Los fines de semana se iban turnando y muchos de ellos los pasaban en el campo en Jerez. En cuanto al colegio, iban a uno de Mairena, a mitad de uno y otro.

Sin embargo todo cambió a principios de noviembre cuando dejaron de acudir al centro escolar y, al parecer, se trasladaron a Jerez de la Frontera donde reside la pareja de la madre. Ahí fue la última vez que se les vio. Esto ocurrió después de que la justicia no le diera la razón cuando solicitó que se revocara la custodia compartida y poder decidir de manera unilateral sobre ellos. Sin embargo un juzgado de familia de Sevilla falló a favor del padre concendiéndole la patria potestad acerca de cualquier asunto de vacunación.

Ante la alarma de esta situación y el miedo de que la madre se fugara con sus hijos al extranjero -ya que la pareja de la mujer tiene negocios en Uruguay, Andorra, Londres- David Kau interpuso una denuncia por sustracción de menores el pasado 16 de diciembre ante la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe. Pero la activación de esta alerta por 'desaparecidos' y la investigación de la Benemérita no ha dado de momento ningún resultado. Además, se ha instado al juzgado una medida urgente para que la madre entregue a los menores.

«Está destrozado. Ha pasado la Nochebuena solo y lo único que quiere es volver a ver y encontrarse con sus hijos», cuenta el abogado del padre, quien además insiste que la relación de éste con los menores es «inmejorable, perfecta». «No hay derecho, hemos puesto demanda penal, civil... nos falta ya ir a Estrasburgo para que se haga algo. Y mientras, ¿dónde están? Si llega a ser él quien hace algo así en vez de ella ya estaban los GEOS en la puerta», denuncia Toucedo.

Y así van pasando los días, sin noticias de los dos pequeños . «Y mucha preocupación». «Si tienen que ir a detenerla es lo que hay que hacer porque, sencillamente, ahora mismo los tiene secuestrados y está quebrantando la ley». La Guardia Civil mantiene abierta esta investigación.