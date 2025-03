El SUP califica de «despropósito» cómo se atiende a las víctimas de violencia de género en la nueva Comisaría

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a nivel provincial, se ha hecho eco y ha denunciado a través de redes sociales «las condiciones de trabajo precarias y las instalaciones deficientes» a las que se enfrenta el personal de la Comisaría de Jere z y las víctimas de violencia de género y de asuntos de menores a la hora de ser atendidas. Desde el sindicato policial se considera que « se vulnera su dignidad » y que deben tomarse medidas por parte de las autoridades.

Fuentes del SUP consultadas por la Voz manifestaron que ya han dado traslado tanto al Comisario local como al provincial del Cuerpo Nacional de Policía para que tomen cartas en el asunt o ante esta situación. De esa forma han remitido un escrito donde consta la queja en la Comisaría provincial y advierten que continuarán pidiendo responsabilidades «porque no podemos tolerar esta situación».

A pesar del traslado a la nueva Comisaría, con nuevas instalaciones y material, lo cierto, es según cuentan desde el sindicato policial, que «los compañeros tienen que tomar declaraciones y abrir diligencias a la vista de todo el que pasa por allí ». La zona para atender a las víctimas de violencia de género se encuentran en medio de una sala con una gran cristalera con un pasillo a su lado, que permite el trasiego de personas durante toda la jornada. « No hay intimidad para poder actuar y para poder atender con la mayor dignidad posible a esas personas que vienen contando su situación». Una situación que debería abordarse con mucha mayor delicadeza , buscando un lugar reservado donde se pueda tomar declaración, donde se esté únicamente con el funcionario encargado del asunto o con el secretario en el momento en el que haga falta.

Se trata de una « zona de paso , donde a través de las cristaleras incluso se pueden ver los ordenadores». A juicio del Sindicato Unificado de Policía se trata de una « barbaridad , es un despropósito que no podemos aceptar». Para los representantes sindicales se deben tomar cartas en el asunto porque «no son maneras de atender a las víctimas» además en unas nuevas instalaciones que podrían dar mucho más juego a la hora de atender este tipo de delitos.

Los efectivos y las dotaciones comenzaron a trabajar en la nueva Comisaría a finales del mes pasado. Unas instalaciones que destacan por su lumonisidad y su dimensione s y que permitirán que mejoren las condiciones de trabajo de los agentes. No obstante, a lo largo de las próximas jornadas deberán de limarse aquellos aspectos que por el momento no han comenzado con buen pie como es el departamento de menores y de violencia de género . Cabe reseñar que dicha Comisaría, aunque ya está operativa, y atiende al ciudadano, aún no ha sido inaugurada por las autoridades.

