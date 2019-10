TELEVISIÓN Alberto Chicote intentará reflotar una famosa venta de Jerez El popular presentador estrena la séptima temporada de 'Pesadilla en la Cocina' con una dura misión en la provincia de Cádiz

Alberto Chicote acude al rescate de una famosa venta de Jerez de la Frontera (Cádiz): la venta 'Mosto Tejero'. El popular presentador de 'Pesadilla en la cocina' estrena la séptima temporada y lo hace en la provincia de Cádiz con una de esas misiones imposibles que tanto gustan al chef más reconocido de la televisión.

Lo tiene difícil. La venta Mosto Tejero no tiene la mejor fama, pese a sus 40 años de vida. Basta con echar un vistazo a los comentarios de Tripadvisor para encontrar duras críticas tanto a la comida como al servicio.

Nada nuevo para Chicote. El presentador deberá intervenir para evitar una pelea entre dos camareros y el intento de abandono de un empleado. El dueño «está más pendiente de cantar, bailar y beber con amigos y clientes que de dedicarse en cuerpo y alma a su propio negocio», aseguran desde la cadena.

El presentador de televisión y cocinero Alberto Chicote no para quieto: es dueño de tres restaurantes, está grabando un nuevo programa de talentos y este jueves estrena en La Sexta la séptima temporada de 'Pesadilla en la cocina', el programa en el que ayuda a reflotar restaurantes hundidos.

Sin embargo, y pese a reconocer que su ritmo de vida no le permite dormir mucho, los planes de Chicote no incluyen «abandonar la cocina ni la televisión». Así lo ha declarado este martes en una entrevista con Efe, en la que el dueño del restaurante Yakitoro (Madrid, 1969) también ha asegurado que está «lejos de colgar los cuchillos».

«A mí ya me gustaba mi vida antes de la tele, trabajaba mucho en la cocina, aunque no tenía restaurante propio. Nunca soñé con hacer lo que hago ahora: para mí, la llegada a la televisión fue un accidente que se me puso por delante y me hizo temblar», reconoce Chicote.

Su idilio con Atresmedia comenzó en 2012 con 'Pesadilla en la cocina', una adaptación del programa británico de telerrealidad culinaria 'Kitchen Nightmares' que presenta el cocinero Gordon Ramsay.

Desde entonces, Chicote ha presentado seis temporadas de este programa, así como 'Top Chef', '¿Te lo vas a comer?' y la retransmisión en directo de las campanadas de Nochevieja los últimos seis años. Sin embargo, para él 'Pesadilla en la cocina' es «muy especial» y está seguro de que el formato «va a hacer historia en la televisión».

«El programa se mantiene vivo porque siempre ocurre lo mismo -ha declarado Chicote-. Siempre hay las mismas reglas, pero cambia la localización, el tipo de negocio y los propietarios y trabajadores».

Además de Jerez, esta aventura también les llevará por Badajoz, Madrid o Valencia, donde el cocinero tratará de reflotar negocios tan dispares como un kebab, una gastroneta o un buffet libre. Para afrontar este último reto, Chicote contará con ayuda, por primera vez en el programa: la del actor y cantante Pablo Carbonell, «un antiguo amigo y cliente» del cocinero madrileño.

«Me llevo a Pablo como me llevaría a cualquier amigo a comer. Él probará la comida y me ayudará a buscar soluciones. Veremos a ver qué tal sale», ha declarado Chicote.

En cada episodio, que se emitirá semanalmente en La Sexta, Chicote hará frente a situaciones dispares, ridículas y a veces violentas, pero que siempre se muestran «tal como ocurrieron», recuerda el cocinero: «No trabajamos con gente a la que se le pueda hacer repetir nada. Lo que se ve, es lo que pasó. Nosotros no hacemos cine».

En cualquier caso, el camino del madrileño en televisión continúa su curso. Mientras se estrena la séptima temporada de 'Pesadilla en la cocina', Chicote ya está grabando su próximo proyecto, un programa con el que pretende ayudar a personas con diversidad funcional a «cumplir sus sueños"

«Es un programa que va a gustar mucho. Se llama 'Auténticos', y ayudamos a personas con diferentes discapacidades a que logren los retos que se proponen», ha declarado Chicote.