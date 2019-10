Vejer, entre 10 los pueblos de España con encanto que conquistan Instagram

Llanes, en la provincia de Asturias, se adjudica el primer puesto de la clasificación con sus 214.842 hashtags en Instagram. Este pintoresco pueblecito norteño se extiende a orillas del Cantábrico, donde despliega sus encantos como un magnífico patrimonio cultural, hermosas playas e impresionantes paisajes escarpados y llenos de verdor. No te pierdas su centro histórico de estilo medieval, el Torreón y las murallas del siglo XIII, la Basílica de Santa María y el Palacio de Castañaga.

n segundo lugar llega Sóller, al noroeste de Mallorca, que acumula 209.667 hashtags en la popular red social. Sóller es un precioso pueblo en el corazón de la Sierra de Tramuntana, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y conserva toda la belleza y tradición de Mallorca. No te puedes ir sin hacer un trayecto en el ferrocarril de madera que conecta Sóller con la Plaza de España de Palma ¡disfrutarás de unos paisajes inolvidables! Al final del trayecto tienes la majestuosa iglesia de Sant Bartomeu, símbolo de Sóller.

Santoña, en Cantabria, llega en séptimo lugar con sus 84.403 hashtags en la red social. Santoña es un precioso pueblo con una arraigada tradición marinera, prueba de ello es que aquí fue donde se construyó la carabela "Santa María", que partió a descubrir las Américas. Si visitas Santoña no te puedes perder la ruta del Faro del Caballo, elegida mejor rincón de España por la Guía Repsol. Eso sí, tienes que estar en forma para poder bajar casi 700 escalones, y si te quieres dar un chapuzón unos 100 más. Otra buena opción cercana para relajarte junto al mar es la Playa de Berria.

8. Vejer de la Frontera - 81.171 Menciones

Vejer de la Frontera. - Bookiply

El largo nombre de este pueblo costero de la provincia de Cádiz no parece desmotivar a los instagrammers, que no dudan en dedicarle nada menos que 81.171 menciones. Será por su belleza andaluza, ya que Vejer es un hermoso laberinto de casas de cal y serpenteantes callejuelas con molinos de agua, patios repletos de flores y azulejos nazarís, que presume, además, de una riqueza gastronómica envidiable. No te pierdas el casco antiguo amurallado, con joyas como el Arco de las Monjas.