El «vergonzoso» vídeo de decenas de jóvenes de fiesta por Conil alardeando de incumplir las medidas antiCovid

Casi un centenar de jóvenes en las calles de Conil , saltando sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad, han vuelto a poner en alerta la seguridad de la provincia de Cádiz frente al coronavirus. Este vídeo da respuesta al por qué al repunte que sufre la provincia de Cádiz y especialmente Conil, del número de contagios y que tiene en la franja de entre los 15 y los 29 años a sus principales picos de positivos.

Durante la madrugada del domingo, decenas de jóvenes volvieron a saltarse las medidas antiCovid, tal y como se muestra este vídeo, donde además cantaban un inoportuno «Hemos venido a embarrocharnos, el resultado nos da igual», en una clara alusión a los efectos que podría tener un comportamiento cuanto menos «vergonzoso».

Así lo ha calificado el propio alcalde de Conil , Juan Manuel Bermúdez, que a través de las redes sociales ha dejado clara su postura al respecto: «Si esa es vuestra manera de divertiros, no sois bienvenidos a Conil». En este sentido, el regidor solicitaba: «Y pido, directa y claramente, que no se les facilite la estancia en Conil. Ni se les atienda en establecimientos ni en alojamientos. No son bienvenidos, no hacen gracia ninguna y no es el turismo que queremos. De hecho, yo creo que la palabra turismo les viene grande. No la merecen. Si quieren canalizar lo que sea que necesiten, deben sentir que aquí no los recibimos con los brazos abiertos».

En este sentido, ha explicado que la Policía Local procedió a desalojar la zona en cuanto pudo, ya que en el momento de la concentración estaba atendiendo otro incidente. Por ello, ha vuelto a poner de relieve la petición de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Conil, donde se ha pedido la colaboración de otras administraciones y otros cuerpos de seguridad para contener esta situación.

«La imagen de nuestro pueblo no puede asociarse a esa gente, ni estar en entredicho en los medios de comunicación por culpa de medio centenar de impresentables, por no llamarles de otro modo, cuando en nuestro pueblo tenemos ahora a miles de personas disfrutando de todo lo bueno que ofrecemos al que nos visita. Son muchos los jóvenes que pasan inadvertidos, y por culpa de unos cuantos no se puede culpar a la juventud. La imagen de Conil es la de los muchos trabajadores y empresarios que ofrecen lo mejor que tenemos para que el que nos visita quiera volver», ha explicado con indignación el alcalde.

Bermúdez ha insistido: «Ojalá estuviera en nuestras manos controlar todas y cada una de las actitudes irresponsables que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el país y que abren todos los días los telediarios. Pero no es así, ellos siempre serán más y buscarán los momentos. Hagámosles sentir que no son bienvenidos cuando se comportan así. Distingamos entre esas actitudes y otras de miles de jóvenes que disfrutan de Conil y nos respetan. Estos últimos no merecen estar en el mismo grupo que los que, simplemente, olvidaron la palabra respeto y personalidad en su casa».

