La plaza de toros de El Puerto no descarta espectáculos con las medidas de seguridad pertinentes

El fin de semana anterior a que se decretara el Estado de Alarma, la Plaza Real de El Puerto conmemoraba su 140 aniversario . En esos mismos momentos, se finiquitaba el pliego de condiciones para la explotación de los espectáculos taurinos y se dejaba listo para ser llevado a la Junta de Gobierno Local . Inicialmente, estaba previsto que fuera el jueves de la primera semana del Estado de Alarma. «Está ya pero el Estado de Alarma no ha dado opción a sacar a concurso nada hasta que acabe toda esta situación, dejando el procedimiento estancado», explicaba a La Voz el concejal de la Plaza de Toros, Álvaro González.

Así se encuentra este inmueble taurino, pendiente de que acabe toda esta situación y que se concreten medidas de seguridad para poder continuar dotándolo de uso . Se está trabajando «en otras vías y manteniendo contacto directo con el mundo del toro para intentar organizar algún tipo de espectáculo con las medidas que obligan desde sanidad para protegernos ante el coronavirus», anunció el edil del Ayuntamiento de El Puerto, quien fue muy crítico a la hora de analizar las normas planteadas por el Gobierno para la celebración de los festejos taurinos .

El sector no está de acuerdo con la premisas que se han dado en un primer momento donde obligan a que en el coso taurino haya una distancia entre cada espectador de nueve metros cuadrados. «Es una barbaridad para el sector porque por mucho aforo que tenga una plaza es casi imposible cumplir con lo mínimo para que no suponga pérdidas económicas», aspecto en el que coincidía con los empresarios del mundo taurino.

El Puerto se encontrará con la coyuntura de no contar con una empresa que gestione la plaza, y por eso se tiene previsto organizar corridas a través del sector taurino y con Canal Plus a la cabeza . «Se está viendo qué tipo de espectáculo se podría llevar a cabo y estamos pendiente de tener todo a favor para poder realizarlo con los requisitos de seguridad», adelantó el concejal portuense. Manifestó que se están analizando las posibilidades tanto para espectáculos taurinos como para musicales , siempre cumpliendo con lo exigido por la ley.

La plaza de toros de El Puerto cuenta con 12.000 localidades más el ruedo , y «siempre que salgan los números y se garantice la seguridad a los asistentes se podrá llevar a cabo una programación alternativa» a lo que se ha estado celebrando hasta antes de la llegada de la pandemia. Por el momento, en Sevilla no hay previsto festejo taurino ninguno, mientras que en Madrid están a la espera –igual que en El Puerto- de que pueda haber cambios en los condicionantes para poder celebrar eventos. «Si las medidas son tan estrictas con esos nueve metros de distancia nadie podrá acogerse , es que ni siquiera Méjico con mucho más aforo lo podría asumir. No es comprensible que en los bares se pidan dos metros de distancia y en las plazas de toros nueve metros», alegó Álvaro González. Confía en que suavicen las medidas porque además, según el sector, c on cuatro metros que no son ni dos ni nueve ya podrían salir las cuentas .

En cuanto a cómo se encuentra el sector taurino, González puntualizó que está muy mal porque se han perdido dos meses y no habrá Feria de Sevilla ni San Isidro en Madrid. Si en la capital de España suele haber 30 corridas a seis toros cada una, «son muchos toros los que se quedan en el campo y hay que mantenerlos hasta que vayan al matadero». También se está trabajando para televisar las corridas a puerta cerrada , y se están buscando soluciones para que se pueda «mantener la ilusión aunque haya pérdidas económicas ya que se pasa de 5.000 o 6.000 localidades a nada de aforo».

El Ayuntamiento matiza que están pendientes de proyectos de promotores a la hora de poder darle uso a la plaza de toros este verano. Álvaro González ponía como ejemplo el caso de Valencia donde una empresa ha presentado un proyecto muy importante en el que acota los espacios a través de parcelas de 20 usuarios, se usan las gradas para los palcos vip, así como se instalan arcos de ozono y pantallas, entre otras medidas.