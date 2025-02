Enrique Tapias: «Mi obligación es sacar a la luz esos grandes almirantes que ha tenido España y que son unos desconocidos»

Enrique Tapias Herrero es un investigador nato y quiere sacar a la luz esa infinidad de personajes que hay dentro de la historia de la marina española que han pasado desapercibidos por el devenir de nuestro país. Capitán de navío de la Armada , en situación de retirado, Tapias Herrero presentaba este viernes en la Fundación Rafael Alberti de El Puerto su segunda publicación ‘ Colbert y Patiño. Grandes hombres de Estado con Luis XIV y Felipe V ’. Articulista en revistas especializadas y académico de la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia , en el municipio portuense, atendía a La Voz de Cádiz para hablar de su libro.

¿Cómo un capitán de navío se decanta por la historia?

Siempre me encantó la historia y de hecho me encontraba en 1980 mandando un dragaminas en Palma de Mallorca cuando me entero que existe la Universidad de Educación a Distancia (Uned). Entonces al no tener una universidad próxima no podía enrolarme en ninguna actividad universitaria y ahí empecé a tomar algunas asignaturas que llevaba en paralelo con la carrera laboral, de modo que, cuando me jubilo después de pasar por multitud de destinos entre ellos Luxemburgo, me doy cuenta de que tengo media carrera de Geografía e Historia realizada, así que decido dedicarme en la jubilación a terminar la licenciatura.

Después me animé, y al trasladarme desde El Puerto, donde residí tras mi jubilación, a Sevilla, y tener allí la universidad pensé seguir investigando sobre temas navales y me ofrecieron la oportunidad de hacer un Doctorado . El cuerpo aguantaba y me lo preparé con un catedrático sobre Historia de América. Leí la tesis sobre la biografía del a lmirante López Pintado.

¿A partir de ahí es cuando se despierta el gusanillo literario?

A partir de ese momento pensé: he sacado el doctorado en historia, soy marino de guerra retirado y creo que mi obligación es tratar de sacar a la luz la cantidad de personajes , de grandes almirantes, que ha tenido España y que son bastantes desconocidos en general . Por ejemplo, Blas de Lezo , no hay más que recordar que su figura ha salido a la palestra recientemente y todo el mundo se pregunta por qué no hemos sabido nada de este hombre antes. Cuando preparaba la tesis, el almirante López Pintado, Patiño es coetáneo de este hombre y me tropecé muy a menudo con su figura. Patiño, además de hacer una extraordinaria labor como ministro de Felipe V, fue uno de los pilares del renacimiento de la Marina Española , que en el siglo XVIII estaba en una situación paupérrima y a finales de siglo conseguimos igualar a la Marina Francesa .

Entrando ya en su publicación, ¿Colbert y Patiño son comparables?

Sí, la realidad es que yo veo que varios historiadores y escritores de historia española hablaban de Patiño como el Colbert español, de modo que a mí me entró la duda y me planteé la posibilidad de hacer un trabajo más profundo para ver hasta qué punto podía ser cierto para compararlos. Colbert en Francia es un dios, fue el ministro más importante del Rey Sol, Luis XIV . Eso para Patiño, si era cierto, era un halago.

Efectivamente, cuando empieza con Felipe V la Guerra de Sucesión , Luis XIV que era nuestro aliado manda a muchos asesores en materias de comercio, industria, marina, y esta gente tiene muy en mente todo lo realizado por Colbert medio siglo antes en Francia. Por ese motivo, Patiño va a copiar muchas cosas buenas que hizo Colbert en el siglo anterior. Entonces pude corroborar en el libro que tiene sentido llamar a Patiño el Colbert español.

Ambos personajes fueron escoltados durante su enterramiento, si eran tan positivos estos para la historia, ¿por qué fue necesaria su custodia?

Ya sabemos qué pasa con los ministros de Finanzas. Tenemos a Montoro que lo odiaba media España. Colbert es conocido en Francia porque ha sido el único ministro francés del siglo XVIII que pudo equilibrar las cuentas, el saneamiento financiero, algo que no pudieron hacer ni Richelieu ni Mazarino . Mientras tanto, el pueblo llano era el que sufría a estos personajes que eran los que le aplicaban los impuestos y los traían por la calle de la amargura porque no levantaban la cabeza.

Luis XIV era consciente de que tenía al pueblo machacado a impuesto y decía que tenían que estar orgullosos de ver cómo se engrandece Francia. Ya tendremos momento oportuno para tratar de reducir los impuestos.

A su juicio, ¿qué etapa de la historia de España ha sido la mejor?

La mejor ha sido desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV, fundamentalmente. A partir de la segunda mitad del siglo XVII España se viene abajo y pierde su nivel de primera potencia debido a una serie de derrotas tanto en Flandes como navales, como la Batalla de las Dunas , que aunque es poco conocida, tuvo más pérdida de buques y hombres que Trafalgar .

