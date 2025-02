Fernando Gortázar Rotaeche: «De la Corona y de la unidad depende el futuro de España»

Fernando Gortázar Rotaeche fue el encargado de proseguir con el ciclo de ponencias pertenecientes al Real Club de Golf Vista Hermosa del El Puerto de Santa María. Dentro de las instalaciones de El Buzo , ofreció su conferencia titulada ‘ El Rey, símbolo de unidad y permanencia: reflexiones sobre la Monarquía ’. El Aula de Cultura dedicó una calurosa bienvenida a Gortázar. En representación de los asistentes se encontraba como maestra de ceremonias de esta ocasión, Carla Díez de Rivera, responsable de relaciones institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y esposa del propio Gortázar: «Fernando Gortázar es un vasco por los cuatro costados que hace honor a sus mayores en su vocación de servicio a España y al Rey. El ponente que tienen delante no solo ha estudiado al detalle el tema que nos convoca, sino que también es una persona que mejora la vida de quienes le rodean, no deja que sus sólidos principios se queden en ideas abstractas y le preocupa que no haya habido una pedagogía sobre la Monarquía».

«La salida de España del Rey –llamado emérito– seis años después de haber abdicado no puede derivar en la coartada del populismo de extrema izquierda y del independentismo para buscar un cambio de régimen. La Monarquía Parlamentaria, institución que hoy representa Felipe VI de forma ejemplar, está siendo víctima de ataques premeditados para tratar de debilitarla e incluso derribarla aprovechando errores particulares de Juan Carlos I», advertía Fernando Gortázar en el inicio de su intervención. El ponente parafraseaba un editorial de ABC para afirmar que «la Corona es garante del orden constitucional y un mayoral en defensa de la unidad de la nación, además contribuye a la estabilidad y la convivencia, así como constituye un importante servicio al país».

Análisis histórico de la Monarquía

Fernando Gortázar realizó un análisis histórico en diferentes épocas, «si echamos el reloj atrás, recordaremos que para Aristóteles la comunidad política tenía tres formas virtuosas de gobernar: la monarquía o poder de uno, la aristocracia o poder de los mejores y la democracia o gobierno del pueblo. También definía tres formas de corrupción: la tiranía, de la que degeneraba la monarquía; la oligarquía, de la que degenera la aristocracia y la demagogia, de la que degenera la democracia». Gortázar versó sobre la influencia del derecho germánico, el carácter hereditario de las monarquías y de algunas repúblicas también hereditarias «nada reseñables», en su opinión.

El conferenciante citaba la Constitución de 1978 para señalar el tercer punto del primer artículo del Título Preliminar: «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Del mismo modo, leyó gran parte de los artículos que componen el Título Segundo, ‘De la Corona’. Para Gortázar «el concepto de símbolo dejo de ser algo superfluo y es fundamental para conciliar la Monarquía Parlamentaria junto al sistema hereditario, también para establecer las diferencias entre Monarquía y República Parlamentaria». Fernando Gortázar citó, en esta ocasión, a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y su definición de símbolo: «aquel elemento de la realidad en que mediante imágenes expresan no solo conocimientos, sino sentimientos, en virtud del cual se tiene acceso a un orden distinto, imposible de alcanzar por otras vías». «La Corona representa simbólicamente la unidad del orden estatal en la persona visible y real de un hombre», declara Gortázar. «La Monarquía es la representación simbólica de la unidad del pueblo, este valor fundamenta la preminencia de la Institución sobre la persona, sujeta ésta –como todas– a limitaciones y debilidades», remarcaba.

«Me llama la atención el hecho –difícil de rebatir– de que la nómina de los enemigos de la unidad de España coincida casi milimétricamente con la de los enemigos de la Corona . Es algo que, ni desde la mayor ingenuidad, puede dejar de llamarnos la atención. Si separatistas y bolivarianos están de acuerdo en que su prioridad es derribar la Monarquía y después tener manos libres para acabar con el resto del sistema constitucional, esto demuestra que la Corona es más que un anacrónico recuerdo del pasado, de ella y de la unidad depende el futuro de España». Concluida la conferencia, Fernando Gortázar Rotaeche departió durante varios minutos con los asistentes en un coloquio en el que se profundizaron algunas cuestiones mencionadas durante la ponencia.

Fernando Gortázar Rotaeche en el Real Club de Golf Vista Hermosa del El Puerto Antonio Vázquez