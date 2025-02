Doce años de prisión por abuso sexual a su hija en El Puerto

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a 12 años de prisión a un hombre por abuso sexual a menores con prevalimiento sobre su hija, cuando la menor tenía entre ocho y 12 años, en El Puerto de Santa María.

Según la sentencia, los hechos se remontan a un periodo de cuatro años, entre 2016 y 2019 , cuando el acusado, «de manera reiterada y con el ánimo de satisfacer su deseo sexual», aprovechando momentos en que la menor estaba con él en el domicilio en que vivían el acusado y la víctima en El Puerto de Santa María, abusó sexualmente de su hija.

El acusado interpuso un recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia , dictada en marzo de 2021, alegando como motivo único que, a su entender, la resolución impugnada valoraba erróneamente la prueba.

En su recurso, el acusado aduce «el testimonio dado por la menor es la única base probatoria en que se sustenta su incriminación» y que « su declaración no es creíble , que no es persistente y manteniday que incurre en contradicciones, no habiendo ninguna otra prueba de cargo».

En este sentido, el TSJA señala que la Audiencia Provincial de Cádiz ha « reputado creíble y convincente el testimonio de la menor , con la ventaja que le proporciona la inmediación procesal en la percepción y dirección de la prueba», por lo que «el TSJA no ve motivos para desautorizar esa valoración ni para llegar a la conclusión contraria».

Así, el Tribunal añade que « no se atisban motivos de malquerencia, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil espurio que guíe a la menor a falsear la realidad», por lo que ha desestimado el recurso y ha reafirmado la sentencia de 12 años de prisión para el condenado, padre de la víctima.

Como consecuencia de lo descrito, la menor presentó descontento consigo misma, dificultades para conciliar el sueño, tendencia al aislamiento, problemas de integración y competencia social.