SERVICIOS El Ayuntamiento prepara 17 plazas de Policía Local La plantilla de la Policía Local no contaba con la incorporación de plazas nuevas desde 2008 por el Plan de Ajustes

El Primer Teniente de Alcalde en funciones, Ángel M. González Arias, ha informado que próximamente se convocarán 17 plazas de Policía Local para aumentar su plantilla, ya que “desde hace 11 años no se renueva”. Desde la última oposición en 2008, han sido varios los intentos de que personal nuevo entre en esta veterana plantilla, pero “debido al plan de ajustes que el PP aplicó en nuestra ciudad, las plazas que se jubilaban no se podían reponer”, a lo que hay que añadir la aprobación del Real Decreto que permite la jubilación anticipada de los agentes de policía local, hecho que está facilitando la salida de policías locales en números significantes que, de no reponerse, supondría un menoscabo de importancia en todos los Ayuntamientos.

El Ayuntamiento de El Puerto, por ello, lleva trabajando desde hace meses en una Oferta de Empleo Público exclusiva para la Policía Local que en estos momentos “se encuentra en proceso de fiscalización por parte técnica en Intervención, servicio que debe emitir un informe previo a la aprobación en Junta de Gobierno Local”. Del mismo modo, el Teniente de Alcalde lamenta la lentitud de la burocracia “ya que lleva unos dos meses en este servicio a la espera de dicho informe”.

Esta oposición era muy esperada por parte de las secciones sindicales y la propia Jefatura de Policía, así como los aspirantes a policía local. La plantilla de El Puerto de Santa María tenía una edad media muy veterana para un servicio de seguridad, que necesita constante renovación.