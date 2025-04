Atropello en Valdelagrana: «Me sorprende que el semáforo siga igual»

Todo sigue igual en la Avenida de Valdelagrana en la que este domingo fallecía un vecino de la urbanización de las Viñas atropellado por un vehículo mientras cruzaba por un paso de peatones con semáforo estropeado .

El triste suceso en el que perdía la vida un querido y conocido vecino de dicha urbanización portuense se producía hacia el mediodía y pintaba de luto una jornada en la que los residentes de la zona estaban conmocionados a la vez que indignados por lo sucedido . Jesús Ojeda es el presidente de la Asociación de Vecinos de las Viñas y todavía este lunes se muestra contrariado y preocupado. «Lo que ocurre es que este semáforo lleva averiado desde hace un mes y medio . Estaba en ámbar siempre para vehículos y se pone en verde a petición del peatón pero eso últimamente no se podía hacer por la avería y fuimos muchos vecinos los que denunciamos que eso era un peligro».

El propio Ojeda había insistido en numerosas ocasiones con que era necesario actuar cuanto antes ya que se trata de una zona por la que muchos peatones y ciclistas cruzan a diario. «Hay una aplicación que es Mejora El Puerto y yo personalmente lo había notificado hasta en seis ocasiones haciendo hincapié en que era un peligro. Es más, el día 13 de diciembre le envié un correo a un asesor de Mantenimiento Urbano insistiendo en que eso era un peligro y hasta ahí lo que ha pasado».

El problema es que lejos de una solución, de momento no se ha dado ningún cambio en este punto crítico a pesar del trágico suceso de este domingo. En este sentido Ojeda explica que « lo que más me sorprende es que el semáforo sigue igual. No han tomado la precaución de precintar el paso de peatones y le he enviado un correo al concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, diciéndole no solo la desgracia que ha ocurrido sino que esto se puede repetir. He visto justo hace un rato cruzando dos ciclistas jugándose la vida y también una señora con una niña pequeña . Hace un mes y medio que no funciona el semáforo al accionarlo. Los coches están acostumbrados a que eso funcione pero ahora no es así y yo mismo he cruzado por ahí y me han pitado y de todo».

El presidente de la comunidad vecinal de Las Viñas incide en que no se haya actuado ya a pesar de lo que ha pasado. « Los vecinos pedimos que tomen alguna medida porque no hacen nada . Ayer por la tarde me llamó la atención que siguiera el paso de peatones abierto cuando Policía Nacional, Local, el propio concejal y el juez estuvieron allí cuatro horas y a nadie se le ocurrió decir que se precinte el paso de peatones que además no es cuestión de dinero sino de competencia».

Zonas conflictivas

Además de este paso de peatones con semáforo esa Avenida de Valdelagrana presenta otros tres con las mismas características. Dos de ellos en la zona de la rotonda de los salineros que también son bastante transitados ya que se encuentran uno frente la zona comercial y el otro frente a la estación de Renfe. Pero Ojeda señala además otro punto conflictivo cercano a Las Viñas que es el cruce por donde se accede al Tiro Pichón . «Nosotros es algo que también hemos denunciado insistentemente porque ni siquiera hay un paso de peatones. Allí ha habido accidentes leves pero es necesario al menos que venga un técnico y evalúe cómo se puede restingir el tráfico en algún sentido».

Por su parte, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el primer teniente de alcalde, Curro Martínez, han transmitido públicamente su más sentido pésame por el fallecimiento de este vecino. Ambos han trasladado sus condolencias personalmente a la familia con la que estuvieron el mismo domingo en el lugar del accidente.

El Concejal de Mantenimiento Urbano ha señalado que «si bien es la Policía Local la encargada de la investigación de las causas de este terrible accidente, lamentamos profundamente que esta tragedia haya ocurrido en un semáforo que se encuentra estropeado ». El semáforo se encontraba de forma permanente en ámbar para indicar a los conductores precaución.

Curro Martínez «considera una vergüenza que El Puerto de Santa María lleve tres años sin contrato de mantenimiento de semáforos , lo que ha creado numerosos problemas para conductores y viandantes durante todo este tiempo, razón por la que desde nuestra entrada en el gobierno la prioridad ha sido acabar con esta situación lamentable y sacar adelante el citado contrato para el que ya se ha solicitado una retención de crédito». El nuevo contrato tendrá una duración de dos años más uno de prórroga con un importe de 30.500 euros anuales.

