Protagoniza una fuga «de película» tras entrar en varios locales utilizando el método del alunizaje

Un poco antes de la una de la madrugada del día 4 de enero, un estruendo alertó a los vecinos de la barriada de Huerta del Rosario, cerca del corazón de Chiclana. Sorprendidos, los residentes dieron la voz de alarma a las autoridades al comprobar que una persona trataba de irrumpir en el interior de un establecimiento popular por vía del método alunizaje. Era el comienzo de una intensa, y a la vez breve, historia de policías y ladrones que acabaría en victoria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado .

Horas antes del alunizaje, el ladrón sustrajo una furgoneta Citroën modelo Berlingo para usarla , posteriormente, como herramienta delictiva. En un primer momento, el asaltante dirigió el vehículo hacia un local situado en la Avenida Juan Carlos I , subió por un hueco en el acerado y se estrelló contra la puerta. Al producirse el choque, los vecinos de la zona se alertaron ya que era relativamente temprano, «estábamos viendo películas y, de pronto, escuchamos un golpe muy fuerte, pensábamos que se había producido un accidente», cuentan algunos testigos. Además del estrepitoso ruido producido por el impacto, las alarmas del local saltaron, lo que puso al corriente de la situación de robo a las autoridades desde el principio.

El atracador, conocedor del estado de alerta en el que se encontraban los residentes, además de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya se habrían puesto en marcha, cogió «lo primero que pudo», lo que estaba más a mano según los propietarios, sustrayendo dos cartuchos de golosinas. Al tirar de ellos, las estanterías de la tienda cayeron bloqueando la entrada a la misma, efectuando una barrera ineludible para el ladrón. De todas formas, cuentan, la caja ya había sido vaciada previamente por los dueños del establecimiento ese mismo día.

La Guardia Civil recuperó lo robado

El ladrón, con su escasísimo botín, decidió emprender rumbo hacia el Callejón de los Frailes donde, empleando el mismo método de alunizaje, trató de entrar por la fuerza en una charcutería que llevaba años sin ser regentada y que, por tanto, no guardaba ninguna cantidad económica dentro del local. El vehículo cometió grandes daños y desperfectos al local, derribando todas las barreras del mismo y deteriorando, a su vez, todo el frente de la furgoneta . Ya con La Guardia Civil pisándole los talones, a la desesperada, el atracador se dirigió hacia un supermercado cerca de la zona de Carabina, aunque no pudo entrar empleando el vehículo como ariete debido a que la Berlingo robada no pudo superar el blindaje de la tienda. Dejó el coche empotrado en el establecimiento y salió huyendo de los agentes. Con el propósito de despistarlos, el asaltante se lanzó al río y emprendió su escape a nado. La Guardia Civil devolvió a sus legítimos dueños las golosinas sustraídas que se habían quedado en el interior de la furgoneta. Por último, el ladrón fue rescatado de las aguas del río y pasó a disposición de los agentes.

Los vecinos piden bolardos y pivotes para impedir los alunizajes

Fue el final de una historia «de película», dicen los vecinos, que acabó bien. Estos mismos residentes han pedido a las autoridades competentes la instalación de bolardos y pivotes metálicos en la Avenida Juan Carlos I para evitar que se produzcan más intentos similares y que se dificulte la posibilidad de sobrepasar el acerado. En noviembre, unos ladrones sorprendieron al emplear la técnica del alunizaje para sustraer dispositivos móviles en un conocido establecimiento situado en la Plaza de las Bodegas. Pese a que este caso anterior no se relaciona con el último intento de robo por este método, las autoridades y los residentes siguen en alerta para impedir que se produzcan nuevos asaltos.