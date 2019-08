CONCERT MUSIC Ara Malikian cancela su concierto del Concert Music Festival A raíz de una caída, el violinista se ha visto obligado a anular su gira internacional por preinscripción médica

Concert Music Festival ha anunciado, a través de sus redes sociales, que se cancela el concierto de Ara Malikian del próximo 24 de agosto en Chiclana por motivos de salud del violinista. Desde el pasado mes de junio, el artista Ara Malikian se vio obligado a cancelar parte de su gira internacional por una caída que había sufrido. Finalmente, por prescripción médica, el violinista debe ampliar su periodo de recuperación.

En cuanto a las entradas, la organización ha comentado a sus seguidores que «la devolución del importe de la entrada se realizará de forma automática para todas las compras en plataformas online oficiales. Si ha comprado la entradas por un operador de reventa (viagogo, stubhub, ...) deberá de realizar su consulta directamente en la plataforma de cada operador».

En este sentido, la organización ha informado a los medios a través de este comunicado oficial:

«Grey Coda quieren informar sobre la ampliación del periodo de recuperación de Ara Malikian lo que nos ha obligado a cancelar el concierto de Sancti Petri. Lamentablemente una visita al cirujano encargado de la rehabilitación de Ara, ha situado la vuelta a los escenarios para finales de agosto, para poder cubrir el nivel de exigencia de cada uno de sus conciertos de más de 2 horas de duración. Tres horas al día de gimnasio, 2 horas manejando el violín y todo el esfuerzo y ganas del mundo, no han sido suficientes para llegar de manera óptima al concierto. ​

En palabras de Ara Malikian: «Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los 4 años me haría tanta ilusión conseguir tocar las 4 cuerdas, nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas. No sé qué es más duro, alcanzar el éxito o asumir el fracaso. Al final todo es una escuela... violín, me cuesta tanto quererte!!!!»

Con estas palabras comenzó una rehabilitación que se ha alargado un poco más de lo esperado. La exigencia física de cada uno de sus conciertos impide tocar en espacios tan queridos como Cádiz. Lo que más duele es no poder complacer al público donde siempre nos han hecho sentir muy queridos. Esperamos poder volver pronto con esta nueva gira y poderos dar las gracias en persona sobre el escenario. Muchas gracias por su comprensión y apoyo. Lamentamos las molestias.»

El 21 de julio, Ara Malikian publicaba en su cuenta de Twitter una fotografía suya acompañado del texto «quiero tocar ya».

quiero tocar ya pic.twitter.com/hTvUEvBiD2 — Ara Malikian (@AraMalikian) July 21, 2019

Para más información sobre la devolución de las entradas, rellene el formulario de contancto a través de esta página web. También a través del teléfono de atención al cliente 902 15 00 25 opción 4. De lunes a viernes de 9:00 a 22:00, sábados y festivos de 10:00 a 22:00. Más información 807252530. De lunes a viernes de 9:00 a 22:00.