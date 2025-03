El Concert Music de Chiclana recoge el Premio Ondas 2019 al mejor festival en Barcelona

Los organizadores del Concert Music Festival de Chiclana han recogido este jueves en Barcelona el Premio Ondas 2019 en la categoría de mejor espectáculo, gira o festival. Los promotores del Concert Music Festival Sancti Petri Rafael y Deborah Casillas recogieron en el Liceu el galardón.

El jurado ha querido destacar que «Concert Music Festival ha conseguido sumar en el entorno costero de la localidad de Sancti Petri en Chiclana, una reactivación económica de la zona con la generación de numerosos empleos de temporada, con el acercamiento de una ecléctica propuesta musical a un público familiar que, de manera masiva, tiene en este festival su primer acercamiento a la música en directo».

Deborah Casillas agradeció al pueblo de Chiclana , así como a todos los trabajadores y empresas patrocinadoras por el éxito del festival, que en apenas dos ediciones se ha consolidado con uno de los festivales de música de referencia en nuestro país.

Broncano y La Resistencia

El humorista David Broncano y su equipo de 'La Resistencia', ganadores al mejor programa nacional de entretenimiento, han acaparado este jueves la atención en unos premios Ondas con la ausencia destacada de la cantante Rosalía , por la coincidencia con los Grammy Latinos.

Los premiados en la 66 edición de los galardones que entrega Radio Barcelona, de la Cadena, Ser se han dado cita en el palacete Albéniz, como cada año antesala de la gala de entrega, que en esta ocasión presenta Juan Carlos Ortega en el Liceu .

Junto a Broncano y Rosalía, los Ondas también han distinguido el trabajo de A ndreu Buenafuente y Berto Romero por su programa de radio "Nadie sabe nada", así como a la actriz Candela Peña ("Hierro"), el programa " Salvados " en sus primeras temporadas con Jordi Évole al frente o el trabajo de periodistas como Pepa Bueno, Carlos Herrera o Alejandra Andrade .

David Broncano se ha mostrado feliz por el que ya es su segundo caballo alado consecutivo, después de recibir otro Ondas en 2018 por el programa de radio 'La vida moderna'.

«Estoy muy contento. Estaría feo decir que me da asco el premio. Es como si me diera un abrazo mi madre. Es que la veo poco. Cuando me lo comunicaron dije, joder, con esto sustituyo no ver a mi madre en dos meses», ha dicho el jienense con su habitual desparpajo.

El humorista jienense ha sido el más reclamado por los medios ante la ausencia de la cantante Rosalía, premiada como «fenómeno musical del año», pero que se encuentra en Las Vegas (EEUU) donde este jueves podría ganar hasta cinco Grammy latinos.