Chiclana activa su plan alternativo para dotar de suministros a más de un millar de viviendas

El golpe que supuso la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo que confirmó la nulidad íntegra del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Chiclana comenzó a amortiguarse desde el momento en el que se conoció el primer fallo que versaba sobre su anulación efectuado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo de 2020. En pleno 2022, el municipio regresa a 1987, año en el que se aprobaron las Normas Subsidiarias que desde mediados de diciembre vuelven a regir el urbanismo local.

Lejos de entenderse como una tragedia, el Consistorio ha comenzado a promover la aplicación del antiguo Decreto 2/2012 y ahora modificado como el actual Decreto 3/2019 dado que muchos suelos urbanos no consolidados, de las conocidas como áreas de gestión básica, pasan a ser suelos no urbanizables y, por tanto, les puede ser aplicable esta normativa.

Más de un millar de viviendas pueden beneficiarse

El Decreto 3/2019 de 24 de septiembre establece la adopción de medidas urgentes sobre las edificaciones irregulares, aisladas o agrupadas, en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Este reglamento, en su artículo 9.4, reconoce que cuando este tipo de estructuras «no cuenten con acceso a los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes». Asimismo, les corresponde a las compañías acreditar «la viabilidad de la conexión».

No obstante, «cuando no existan redes de infraestructuras, el acceso a los servicios básicos se resolverá mediante instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles». Conviene tener en cuenta que, «la declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su legalización, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico».

En este sentido, el Ayuntamiento de Chiclana ha iniciado una ronda de contacto con los vecinos de distintas zonas del diseminado para la puesta en marcha de los proyectos para la dotación de servicios básicos de forma inmediata a casi un millar de viviendas, una vez que la empresa pública, Chiclana Natural, ha elaborado el documento relativo a las parcelas con edificación y la posibilidad de suministro inmediato para licencias solicitadas como Asimiladas Fuera de Ordenación, una actuación que podría alcanzar las 867 viviendas.

Las parcelas beneficiadas se encontrarían agrupadas en distintas zonas donde ya se encuentran instaladas los sistemas generales de agua y alcantarillado, entre ellas, Dehesillas, Majadillas Bajas, Rana Verde, Avenida de Diputación, Las Quintas, Alborada, Carrajolilla, Circunvalación y Menuditas. Tal como explica el Consistorio, una vez tramitado el AFO, el vecino deberá acudir a Chiclana Natural para solicitar la conexión de su vivienda a las redes de agua y alcantarillado, que se llevará a cabo de forma inmediata, una vez tramitados los expedientes.

Mediante este método, la Delegación de Urbanismo afirma haber tramitado positivamente unas 150 solicitudes, procesos que se incrementarán en los próximos meses, todo ello sin contar los planeamientos que se están desarrollando en ámbitos como Soto del Águila con 115 viviendas o Aspérula, así como otras actuaciones en viviendas en suelos urbanos. No obstante, el verdadero objetivo pasa por lograr la aprobación y ratificación de su propio PGOU que ya ha iniciado su licitación.

Red de aguas fecales en Pinar de los Franceses

Por otro lado, el Consistorio ya trabaja de cara a la puesta en marcha del proyecto de instalación de sistemas de recogida de aguas fecales en la urbanización Pinar de los Franceses. Una actuación que beneficiará a 257 vecinos de la zona y que les permitirá contar con este servicio básico, que se suma a los ya existentes de luz y agua, completando de esta manera sus conexiones con los servicios básicos

Este proyecto, supondrá una inversión de 2,6 millones de euros a ejecutar por el propio Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Chiclana Natural, con las correspondientes contribuciones por parte de los vecinos. Los trabajos, cuyo plazo de ejecución desde el inicio de las obras será de seis meses, prevén la ejecución de las distintas canalizaciones a lo largo de los viarios existentes en la zona hasta la nueva estación de bombeo general a ejecutar en el extremo suroeste de la urbanización, que bombeará dichas aguas fecales hasta la estación de bombeo ya existente en la avenida del Mueble, para su posterior traslado hasta la EDAR El Torno.

Inversiones en las barriadas

Además de la reactivación de este plan alternativo para la instalación de suministros esenciales, el Ayuntamiento es plenamente consciente de la cantidad de habitantes que residen en el diseminado de la ciudad, en zonas en las que esa calidad de vida es menor debido a que cuentan con peores servicios e infraestructuras en comparación con otras zonas urbanas. Para 2022 las parcelas recibirán grandes mejoras en forma de inversiones locales.

Por un lado, el Consistorio procederá a iluminar más de 12 kilómetros lineales de caminos y callejones del diseminado con la instalación de 400 nuevas farolas, un gasto de unos 744.000 euros que se enmarca en una estrategia a medio plazo que supera los 4 millones. Esta actuación sigue la senda ya iniciada por otros proyectos de Medio Ambiente y Obras que en el pasado año ya ejecutaron mejoras, como la reurbanización en la carretera del Molino Viejo, y que prosiguen con el propósito de ampliar la Cañada de Los Barrancos, vía que conecta con los polígonos industriales de Pelagatos y La Hoya con Urbisur, El Torno y Avenida del Mueble y cuya puesta en valor supondría un impulso para las zonas industriales y comerciales de Chiclana.

Del mismo modo, con el objetivo de mejorar el estado de las barriadas de Chiclana y de atender las demandas de la ciudadanía, el equipo de Gobierno ha emprendido visitas a las distintas zonas de la localidad acompañado de sus representantes vecinales. Ejemplo de ello es la reciente llevada a cabo por la delegada municipal de Participación Ciudadana y Obras, María Ángeles Martínez Rico, a la zona de Las Albinas, en la que ha estado acompañada por representantes de la comunidad de propietarios, entre ellos, su presidenta Lola Virués, para comprobar in situ los trabajos realizados en estas últimas semanas en cuanto a los trabajos de mantenimiento de aceras y solería.

El Gobierno municipal asegura que proseguirá la próxima semana con nuevas visitas a las barriadas de Chiclana acompañado de los representantes vecinales, con el fin de seguir atendiendo las demandas de la ciudadanía. «Desde el primer momento hemos mantenido un contacto fluido con los colectivos vecinales, puesto que nuestro objetivo no es otro que hacer de Chiclana una ciudad mejor para vivir», defiende Martínez Rico.