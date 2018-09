BREXIT De la «tomadura de pelo» del PP y la «decepción» de IU a la «soledad» de La Línea El día después de la reunión de alcaldes con el ministro Borrell sobre el Brexit políticos y regidores han manifestado sus quejas por la ausencia de medidas

De las palabras de apoyo a los trabajadores campogibraltareños y el llamamiento a la calma a la «decepción», el «fracaso» o la «tomadura de pelo». Son los dos polos opuestos de la reunión mantuvieron este martes los alcaldes del Campo de Gibraltar y otros agentes provinciales con el ministro Borrell para hablar de las consecuencias del Brexit para la comarca.

Las primeras corresponden a la valoración que hacían del encuentro el Gobierno y la Diputación de Cádiz tras el encuentro. Las otras a las reacciones que han hecho públicas este miércoles el Partido Popular e IU, a las que se ha sumado también algunos alcaldes de la zona, en un tono contrario y menos conformista.

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha calificado de «fracaso absoluto» y una «tomadura de pelo» a los vecinos del Campo de Gibraltar la reunión. Ha lamentado que los regidores de las localidades campogibraltareñas se volvieran "con las manos vacías y con la sensación de que el PSOE no está haciendo nada por resolver los problemas que pueden surgir con el Brexit".

El dirigente popular, que ha mantenido una reunión con los diputados provinciales, ha concretado con el portavoz del PP en la institución provincial, José Loaiza, solicitar un pleno extraordinario de la institución provincial para abordar tanto el Brexit como la situación del Campo de Gibraltar y, en especial, La Línea, a celebrar en la comarca.

Para Sanz, es necesario «pedir explicaciones a la presidenta de la Diputación, Irene García, de si tiene intención de liderar, como responsable de la provincia que es, las exigencias al gobierno de Pedro Sánchez que haga frente tanto al Brexit como que ponga en marcha el Plan Integral para el Campo de Gibraltar». «Es un misterio saber qué ha pasado con ese plan que anunciaron a bombo y platillo y que, 100 días después, no sabemos dónde está», ha censurado.

Asimismo, Sanz ha explicado que «el PP dejó ultimado, estando en el gobierno de España, un paquete de medidas dentro de un Plan Especial para el Campo de Gibraltar y otro exclusivo para La Línea que el PSOE ya ha dicho que no va a hacer, a pesar del trato especial que todos sabemos que debe de tener».

IU critica la ausencia de medidas

La portavoz adjunta de IU en Andalucía y parlamentaria por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha mostrado su «absoluta decepción» ante la «ausencia de medidas concretas» por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en su reunión con los alcaldes del Campo de Gibraltar.

Nieto ha indicado que el ministro se ha limitado a explicar el punto en que se encuentran las negociaciones para el Brexit «sin ofrecer alternativa alguna que hagan resurgir a la comarca», una opinión que comparten tanto la dirección política provincial como los alcaldes de IU de la comarca asistentes a la reunión, Juan Casanova (Castellar) y Fran Gómez (Jimena) y que va a llevar a IU a registrar iniciativas tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, la portavoz adjunta ha calificado de «inaceptable» la postura mantenida por el ministro y ha señalado que «ésta no puede ser la respuesta del ministro de un partido como el PSOE que ha estado generando expectativas en la comarca y que ahora se demuestra que no eran más que humo».

«El mismo ministro que se ha referido al Campo de Gibraltar como una planicie de subdesarrollo no es capaz de poner encima de la mesa ninguna medida para poner en marcha el esperado Plan Integral para la comarca ni ninguna otra iniciativa que haga prever impulso en la zona», ha censurado Nieto.

Asimismo, la parlamentaria ha criticado el «oportunismo político» en el que cae el PSOE cada vez que anuncia alguna medida estrella para la comarca que «nunca responde a una voluntad real» de llevar a cabo lo que se anuncia. «Un ejemplo palpable de esto es la Proposición No de Ley (PNL) llevada al Parlamento andaluz por el propio PSOE en el mes de abril y aprobada por la Cámara relativa a un Plan Integral de Desarrollo y Proyección del Campo de Gibraltar, con medidas a poner en marcha tanto por Gobierno central, en ese momento del PP, como por la Junta y del que no tenemos constancia de que se haya ejecutado nada de lo acordado», ha abundado.

IU presentará una iniciativa encaminada a conocer el grado de cumplimiento de esta PNL aprobada y que «logró abrir expectativas en la comarca», ha detallado la parlamentaria.

Zona fiscal especial

Entre las numerosas medidas incluidas en la PNL, se incluían las que instan al Gobierno central a declarar a la comarca como zona fiscal especial, a la puesta en marcha de un plan de incentivos empresariales, un plan especial de bonificaciones para personas desempleadas procedentes de empleos en Gibraltar, un plan especial de empleo para la comarca de Campo de Gibraltar ante los efectos del Brexit o destinar, con carácter permanente, más efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al Campo de Gibraltar. De igual forma, se prevé en la PNL la articulación de un Plan integral de actuaciones de dinamización socioeconómica para el Campo de Gibraltar, en colaboración con el Gobierno andaluz.

Nada nuevo para La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco ha lamentado la ausencia de proyectos para la ciudad tras la reunión, una de las más afectadas laboralmente por el Brexit. Franco ha censurado que esta reunión «no aportó nada nuevo a las peticiones formuladas desde hace años por parte del Ayuntamiento linense, especialmente en una situación como la actual marcada por el Brexit».

En esa línea, el primer edil se quejado de «la soledad de La Línea de la Concepción en torno a este asunto y su contrariedad con la fórmula de convocatoria de la reunión con el ministro, a la que también asistieron el resto de alcaldes de la comarca y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar».

Para Franco, lo «único positivo» de la reunión fue la disposición del ministerio para encomendar al secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, para la elaboración de un plan integral de la comarca.

En este sentido, ha señalado que se estudian fórmulas alternativas y confía en lo que ha calificado como la «última bala», que es el contacto con el secretario de Estado y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, a quien va a solicitar una reunión, además de con el coordinador del Estado en el Campo de Gibraltar, José Medina, con el que se reúne este jueves.

«Voy a seguir pidiendo reuniones individuales y no me voy a quedar callado, pues no tengo aspiraciones políticas y pienso dejarme el pellejo por mi ciudad», ha dicho el alcalde linense.