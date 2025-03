Peldaño 59: «El mundo está necesitado de genios, y eso incluye al que tú llevas dentro»

El valor que otros puedan ver en ti no depende de lo que ellos consigan percibir, sino de lo que tú les consigas transmitir.

En mis primeros dos libros de la colección «88 Peldaños» mencioné más mi empresa 8Belts, e incluí muchas anécdotas e historias de cómo hacer para producir los resultados que buscas, dado que muchas de las lecciones, tanto para emprender como para la vida, las extraje gracias a todo el aprendizaje que obtuve de las dificultades de fundarla. Quizá echas de menos alguna historia más de entre las miles que tengo sobre ese proceso, pero dado que este libro se centra en éxito interior, preferí dejar 8Belts más al margen. Sin embargo, hay una anécdota que sí compartiré contigo, la cual explica la importancia de saber comunicar valor . Yo la usé para mi empresa, pero me gustaría que la tomes como ejemplo para transmitir el valor de lo que sea, especialmente el tuyo propio.

Alguien me preguntó:

—¿Y qué haces aquí en Kiev en verano? ¿Has venido sólo a conocer Ucrania?

—No. He venido a practicar el ruso e investigar cómo la gente aprende idiomas para perfeccionar la metodología de la que te hablé.

—Entiendo. Me contaste que con ella consigues que cualquier persona aprenda un idioma en 8 meses. Pero ¿cómo podrías hacer para que yo pueda entender por qué es tan revolucionaria?

—Te voy a dar un símil que para mí representa a la perfección lo que nosotros conseguimos con la metodología 8Belts. Imagínate que quisieras obtener un jugo de tomate. Compras mil tomates, los estrellas contra una pared, tomas un vaso y lo intentas ir llenando con las pequeñas gotitas que van deslizándose verticalmente antes de que alcancen el suelo. Esa es la forma más ineficiente de obtener un zumo de tomate. ¿Cuál es la más eficiente? Tomas un solo tomate, lo pasas por una licuadora, y con el cien por cien de ese tomate obtienes el mismo jugo que con los mil anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que te has ahorrado 999 tomates. El sistema tradicional de enseñanza invierte doce años para conseguir menos de lo que nosotros conseguimos en ocho meses. La forma tradicional de enseñar es como estrellar tomates. La nuestra es como usar una licuadora.

Mi interlocutor, un chico de EE. UU., también emprendedor, sin ser consciente de ello convirtió su expresión primero en asombro y luego en admiración.

—Qué bueno —dijo—. ¿Y ese símil sobre el valor que aportáis se te acaba de ocurrir ahora mismo?

—En absoluto. Es el resultado de cinco años pensando en cómo explicarlo.

¿Qué te hace único? ¿Por qué eres el mejor para este trabajo? ¿Por qué tus amigos deciden ser amigos tuyos? Haces mil cosas peor que muchos, pero ¿qué haces mejor que nadie? Si preguntásemos a tus conocidos qué admiran de ti, ¿en qué coincidirían casi todos? Y lo fundamental. Si ya lo has encontrado, ¿cuánto tiempo has invertido en aprender a expresarlo? ¿Cuántos símiles o historias has buscado para dar con una que te represente? Muchos no llegan a lo primero, y prácticamente nadie a lo segundo.

— Pero Anxo, comunicar mi valor, ¿no sería pecar de inmodesto o arrogante?

Aquí entra la parte más importante del Peldaño. La respuesta a esa pregunta se encuentra en esta otra, que además es una de mis favoritas: para qué. ¿Para qué comunicas tu valía? Si identificar tus puntos fuertes y comunicarlos es algo que llevas a cabo exclusivamente con fines egoicos, al servicio de tu ego, estarás actuando desde tu Bolsa Negra, y entonces efectivamente será una motivación que no hace que crezca tu éxito interior. ¿Cuál es entonces la alternativa? Comunica tu valía no con el fin de brillar, sino con el fin de servir. No desde tu Bolsa Negra, sino desde la Blanca. Cuando pones tus dones al servicio de una empresa, de tu familia, de tu comunidad, en definitiva, de un bien más grande que tú mismo, entonces, identificar qué te hace único y comunicarlo de forma brillante, con la intención de que el mundo se beneficie de ello, será el más bello de los cometidos.

«El mundo está necesitado de genialidades y de genios, y eso incluye al que tú llevas dentro».

