Diez tipos de ego y cuál es el más peligroso

Dónde nace el ego

Cuenta la psicóloga Irene López Assor que el desarrollo del ego empieza desde las primeras etapas de la infancia . Al parecer, cuando nacemos las estructuras cerebrales se van desarrollando y el niño empieza a tomar conciencia de él mismo, de su propio cuerpo, sus propias sensaciones y esto continúa a lo largo de todo el desarrollo. «El niño, al crecer, y empezar a tener contacto con los otros, va a ir poniendo sus limites», indica. Por ejemplo, si el niño tiene tres años y el otro, que puede ser su padre o madre, le dice 'esto no se hace', 'no digas esto', etc., estos 'no' son necesarios para el que niño salga de su propia esfera y comience a integrar todas las normas que vienen del mundo exterior y tienen un significado real y útil.

«El niño comenzará a revelarse, aparecerán las rabietas y sus desafíos con los progenitores. Ese llanto es la expresión de 'no me dejan ser lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer. Tengo que ser lo que los otros quieran'. La norma es necesaria y, le guste o no, el niño deberá de aprenderla. Sin embargo, si la norma es demasiado estricta, el yo se va debilitando, dando paso al deseo del otro antes que el propio deseo», comenta.