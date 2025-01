Podemos facilita al Gobierno andaluz la primera gran fusión de entes de la Junta tras las auditorías

El Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos ha sacado adelante la primera fusión de entes instrumentales de la Junta de Andalucía, tras la presentación de las auditorías del sector público, gracias un aliado inesperado: Unidas Podemos por Andalucía . El grupo de izquierdas ha facilitado con su abstención la convalidación del decreto aprobado el pasado 3 de agosto por el Consejo de Gobierno para crear la macro agencia Trade, acrónimo de Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade). Sólo el PSOE se mostró en contra de su aprobación bajo cualquier fórmula y justificó su rechazo porque el Gobierno andaluz no se ha sentado con ellos ni con los sindicatos, las universidades, los autónomos o la patronal para negociarlo pese a esgrimir su inminente necesidad.

Para constituir este nuevo organismo, que surge de la integración de cuatro entes de la 'administración paralela' en los que las auditorías encargadas por la Junta había detectado duplicidades, el Ejecutivo había apelado a su inminente necesidad . Y por esta razón lo había llevado a la Diputación Permanente, que se ha reunido este martes 17 de agosto, en medio de las vacaciones estivales, en las que no se celebran sesiones plenarias en la Cámara autonómica. Además, ha salido adelante la creación de otro organismo, Accua, la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua).

El pasado lunes, Vox se había mostrado en contra de apoyar el decreto gubernamental por motivos de forma -las 'prisas'- y de fondo, porque considera que la propuesta «tiene trampa» porque «se pretende introducir cuatro entes en uno solo pero no resuelve los problemas de los cuatro», ya que aglutina «el mismo personal y como mínimo tendrá el mismo gasto», según ha explicado en la rueda de prensa posterior el portavoz de Vox, Manuel Gavira.

Con su aliado natural en contra, PP y Ciudadanos encontraron la fórmula para salvar su proyecto en manos de Unidas Podemos. El grupo que lidera Inmaculada Nieto permitió con su abstención que la Diputación Permanente no lo derogara a cambio del compromiso expreso del Ejecutivo andaluz para tramitarlo como un proyecto de ley en la Cámara autonómica , como planteó el parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez . La diferencia radica en que se abre un proceso de debate político y de comparecencia de los agentes sociales, que permitirá introducir enmiendas a propuestas de los partidos re presentados en el Parlamento. Entre tanto, el decreto, con su convalidación, continúa en vigor desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Finalmente, Vox rechazó el decreto pero votó a favor de la tramitación del proyecto de ley pese a no haberlo solicitado. Su portavoz ha advertido al PP y Ciudadanos de que «si no se admiten nuestras propuestas», que pasan por no mantener a « personas que han sido enchufados», entonces «contará con el voto en contra» de su grupo a la nueva agencia Trade.

Desde Podemos, su portavoz ha señalado que « fusionar agencias para hacer lo mismo y repetir patrones de antaño no sirve de nada», por lo que ha reclamado «un cambio de modelo productivo, no hay otra». Ha criticado que las auditorías es un guiño a su aliado político. «Es su hipoteca, peaje a Vox, lo firmaron en un documento público», dijo.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha defendido la creación de Trade y Accua porque reduce burocracia y contribuye «al impulso de Andalucía» frente « una mala práctica en nuestra tierra acreditada por las auditorías y conocida por los andaluces hace mucho tiempo», en alusión a los 37 años de poder ininterrumpido del PSOE.

Ante las reticencias de Vox, Nieto ha explicado que Trade «ni es brazo ejecutor de nada, ni va a garantizar prebendas de nadie», se ha lamentado de que se destinen « 90 millones de euros a los trabajadores del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), que están mano sobre mano», por lo que se ha preguntado si «no es un derroche esto y no las auditorías».

El portavoz del PP se mostró favorable a que se tramite su creación como proyecto de ley. «No lo veo mal, aunque es perder dos o tres meses para que Andalucía vaya al ritmo que necesita», dijo.

El portavoz adjunto del PSOE, Gerardo Sánchez , quien ha anunciado en su intervención previa a la votación que «rechazamos, votaremos en contra, diremos no a la tramitación como proyecto de ley» de la puesta en marcha de la Agencia Trade por considerar que la reforma del sector instrumental se ha convertido «en un ataque una vez más al Gobierno socialista».

Tras indicar que las auditorías «le han costado una millonada a los andaluces», Sánchez ha recriminado al Gobierno andaluz que «lo han hecho muy mal», por «no abrir las vías de diálogo con los trabajadores, que se han enterado por los medios de comunicación».

«En ese juego no vamos a entrar», ha dicho el diputado socialista, en referencia a « una pataleta (de PP y Vox) para luego pactarlo por la espalda como proyecto de ley». Tampoco entiende la urgencia por cuanto la creación de Trade no será efectiva hasta la aprobación «seis meses después de los estatutos»

«Al servicio del PSOE»

La parlamentaria de Cs, Mónica Moreno , ha defendido la elección de un decreto ley para desarrollar la Agencia Trade para acometer «un cambio imprescindible e inaplazable», de ahí que haya proclamado que «de lo que hagamos hoy aquí dependerá el progreso y la competitividad de nuestra tierra».

Moreno ha criticado el crecimiento de entes instrumentales «al servicio de los intereses particulares del partido que estuvo 37 años» en el Gobierno andaluz, que ha servido para «multiplicar el gasto público, haciendo de la Administración andaluza un ente lento e inoperante».

Por último, el diputado de Vox, Alejandro Hernández , ha justificado su voto contrario al decreto. «El modelo de las agencias no funciona» y considera «un cuento chino» que la puesta en marcha de la Agencia Trade sea la solución para el sector público. También ha reprochado la elección de un decreto ley para su desarrollo, para lo que ha recordado las exigencias del Tribunal Constitucional, y ha apuntado que «un simple decreto sobre esas funciones (en alusión a la gestión de las ayudas europeas) asignando las funciones a los funcionarios de la Consejería de Hacienda» hubiera sido suficiente.

