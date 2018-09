Oposiciones en Andalucía: solo el 30% de los interinos de Educación consiguen plaza Los no interinos se hacen con 1.352 de los puestos ofertados por la Junta en la Oferta de Empleo Púbilco de este año

M. Moguer

@ManuelMoguer Sevilla Actualizado: 17/09/2018 08:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sólo tres de cada diez interinos que se presentaron a las oposiciones de Andalucía en Educación de este año han conseguido plaza. Es lo que desprende del informe «Estadísticas de presentados y aprobados» que maneja la propia Consejería de Educación y al que ha tenido acceso ABC de Sevilla. Según este documento, a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización del sector que buscaba reducir el número de interinos y aumentar el de funcionarios, se presentaron 12.576 interinos. De estos, aprobaron 3.769, es decir, el 30%. Así, el 70% no han conseguido una plaza fija en la administración.

Con 5.121 puestos en juego, la tasa máxima de interinos que podrían haber conseguido plaza era del 40%, un 10% más de lo que finalmente ha ocurrido. Sin embargo, la consejera de Educación, Sonia Gaya, ya tranquilizó en mayo a los interinos, a los que aseguró en sede parlamentaria que los interinos que no aprueben el «procedimiento selectivo» de las oposiciones de junio tendrán una vacante en el próximo curso porque hay «muchísimas plazas» que no están dentro de ese proceso de estabilización.

Del colectivo de no interinos se presentaron 13.353, de los que han aprobado 1.352, es decir, el 10%. Eso significa que han conseguido el 26,40% de los 5.121 puestos en juego. El resto de las plazas -el 73,60%- han terminado en manos de interinos. ¿Cómo es esto? Porque se presentaron muchos más interinos que plazas había pero aún así, han conseguido copar siete de cada diez puestos de funcionario.

Según el presidente del sindicato de Educación Apia, Javier Puerto, desde la Consejería del ramo se establecieron unas condiciones ventajosas para los interinos, lo que explica que hayan conseguido tantas plazas pese a quedar más de 8.000 suspensos de este colectivo.

Puerto destaca otra curiosidad: de los interinos aprobados, son más los que tienen menos de cinco años de tiempo de servicio (2.064), que los que tienen más años de experiencia (1.705). Eso, según el presidente de Apia se debe a dos cosas. Por un lado a la ilusión de quienes son más jóvenes. «Tú ves a los compañeros que acaban de entrar de interinos y los ves que crean grupos de estudio y tienen ganas de prepararse», explica.

Por otro, al acuerdo de la Consejería de Educación y los sindicatos por el que los interinos no tenían que presentarse ni aprobar las oposiciones para mantenerse en la bolsa de trabajo. «Y, sin acuerdo, eso pasa también con los interinos que tienen más de 55 años», puntualiza Puerto.

El resultado, explica, es que hay «gente mayor, con hijos, a la que no le compensa ya presentarse. Interinos con mucho tiempo de servicio -explica Puerto- que se la juegan porque saben que por sus años de experiencia, aunque no consigan una plaza en propiedad, estarán de los primeros en la bolsa de interinos y piensan que aunque no les den la plaza que ocupan ahora, no se van a quedar en el paro».

El «riesgo» de no presentarse o suspender

Esta opción, reconocen fuentes de Educación, no deja de ser un riesgo. Quienes se la han jugado a no presentarse o a presentarse solo para firmar el examen pueden encontrarse con una situación complicada si pertenecen a la bolsa de una especialidad minoritaria, de las que hay menos plazas.

Si se da clase de Lengua, por ejemplo, hay muchos profesores y las situaciones que dejen vacantes son estadísticamente más grandes. Bajas, maternidades, defunciones... Pero quienes trabajan en especialidades pequeñas, por mucho que estén de los primeros de la lista de interinos, se la juegan a que en una población de pocos profesores haya bajas que cubrir.

Desde el sindicato Ustea coinciden en esta idea sobre las especialidades «menores» e insisten en que esta OPE es, de fondo, un «ERE encubierto» para los interinos de la administración andaluza. «Los interinos que no han sacado la plaza, sobre todo en especialidades pequeñas, van a tener muy muy difícil volver a trabajar», indica José Luis Berenguel, de Ustea.

Por bolsas, las especialidades donde más interinos se quedan sin plaza son Diseño de Producto (solo han consolidado su puesto dos interinos, el 33% de los que se presentaron), Mantenimiento de Vehículos (cinco aprobados en las oposiciones, el 35% de los que se presentaron), Diseño Gráfico (ocho interinos que pasan a ser funcionarios, el 40% de los que se examinaron), o Informática (solo el 42% de los interinos consolidan plaza).

Por contra, hay especialidades de Educación donde los interinos han conseguido consolidar su plaza en todos los casos. Así, en Operaciones de Procesos, el 100% de los interinos han conseguido aprobar. Lo mismo pasa en Artes Gráficas y en Servicios de Restauración. Esto quiere decir que los que se presentaron a las oposiciones sin ser interinos, ninguno sacó plaza.

Muy cerca de esa tasa altísima están Orientación Educativa (94,19% de plazas para interinos); Hostelería y Turismo (86,67% de interinos con plaza); Soldadura (nueve de cada diez plazas para interinos); u Operaciones y Equipos de Producción de Alimentos (94,12% de interinos con plaza).

«Muy positivo»

Si para Ustea este proceso de selección es un «ERE encubierto» de interinos, para el sindicato CSIF es la constatación de que «el proceso de oposiciones es muy positivo», puesto que las «ha estabilizado a 3.769 docentes interinos y ha dado entrada a 1.352 personas». Para este sindicato, sin embargo, también hay elementos negativos en estas oposiciones. En palabras de CSIF, «el proceso ha carecido de la planificación adecuada que, sumada al número tan elevado de opositores y tribunales, ha hecho que los errores se hayan incrementado respecto a otras convocatorias».

Para CSIF, «la precariedad en el empleo docente había alcanzado cuotas insostenibles debido a las ofertas de empleo público raquíticas de los últimos años». Así, «con el acuerdo para la mejora del empleo se inicia la senda de la mejora y estabilización de empleo». El sindicato cree que «esta dinámica de ofertas de empleo amplias va a continuar durante los próximos años, de tal forma que el porcentaje de interinidad se sitúe alrededor del 8%, que es lo recomendado por los organismos internacionales».