LISTERIOSIS «Mi madre comió chorizo y está ingresada con listeria» Dolores Palacios, enferma de cáncer, está ingresada por la bacteria. Su hija afirma que no ha comido carne mechada

María Dolores Palacios Rodríguez, de 58 años, está postrada en una cama desde el pasado domingo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los médicos le confirmaron ayer que el hemocultivo que le realizaron ha dado positivo en listeria monocytogenes. Victoria Fuentes, su hija, puede jurar que su madre, que está recibiendo quimioterapia para tratar el cáncer de mama invasivo que padece, no probó bocado de la carne mechada de la marca «La Mechá» fabricada por Magridis, origen del brote de listeriosis, ni de ningún otro proveedor.

«Yo le echo la culpa al chorizo o a la morcilla que utilizó el domingo [25 de agosto] para hacer garbanzos, pero desconocemos cuál es la marca», relata Victoria, que está muy molesta con la atención que ha recibido. Tres días después, el miércoles 28, su madre empezó a encontrarse mal, con una fiebre de 39,8 grados. En vista de que no mejoraba, el jueves temprano acudieron a Urgencias del hospital hispalense.

«Le hicieron una analítica de orina y otra de sangre y el médico le preguntó si había comido la carne mechada contaminada. Le dijimos que no, pero que había comido chorizo y morcilla. Le diagnosticaron una enfermedad infecciosa de origen desconocido y la mandaron a casa el mismo jueves tras recetarle amoxicilina», cuenta la hija de la paciente.

Ese mismo jueves por la tarde, la salud de María Dolores empeoró. A la fiebre se unieron los vómitos. Al día siguiente volvieron al centro sanitario. «Gracias a mi insistencia le hicieron un hemocultivo que acaban de decirnos que ha dado positivo en listeria», afirma Victoria.

Ahora corresponde a la Consejería de Salud averiguar si se trata de la misma cepa objeto de la alerta sanitaria lanzada el día 15 sobre la carne mechada, que se extendió, días después, al resto de productos fabricados por Magrudis y a los que suministraba a través de la empresa Comercial Martínez León. Los últimos análisis del Laboratorio Municipal ha hallado la bacteria en la carne mechada, el lomo al jerez, el lomo al pimentón y la crema de carne mechada.

La muestra de chorizo, que Magrudis ocultó que comercializaba, ha dado negativo en listeria. De confirmarse que la cepa es la misma, el caso de María Dolores podría ser el primer caso registrado sin haber consumido carne mechada ni ninguno de los productos que han dado positivo en los análisis. Pero para saber los resultados, habrá que esperar.

Para Victoria Fuentes, la atención hospitalaria recibida a su madre, que se encuadra en el grupo de riesgo por ser una paciente inmunodeprimida, no ha sido la adecuada. «No puedes enviar a su casa a un enfermo de riesgo con un foco infeccioso. Pienso que los hospitales de Sevilla están desbordados con la listeriosis», lamenta. Prueba de ello, asegura, es que «ha estado 32 horas en observación, sentada en una silla en el hospital, hasta que le han dado una cama», asegura esta mujer, que conserva la cuerda blanca del chorizo al que considera responsable del contagio de su madre.

«Yo tenía en el frigorífico carne mechada, no sé la marca, pero estaba envuelta en un film transparente, no creo que haya contaminación cruzada», añade. ABC contactó ayer con la Consejería para recabar su versión pero no ha respondido, ya que no suele pronunciarse sobre casos concretos.