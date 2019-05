La Junta Electoral: Supervisor de la legalidad

La Administración Electoral trabaja para garantizar, en los términos fijados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la transparencia y objetividad de los procesos electorales y del principio de igualdad, y está conformada por la Junta Electoral Central, las provinciales, las de zona y, en su caso, de Comunidad Autónoma, así como las mesas electorales.

En el caso de Andalucía, tras las autonómicas del pasado 2 de diciembre y las generales del 28 de abril, las juntas provinciales y de zona afrontan sus tercera elecciones en cinco meses con las municipales y europeas del próximo 26 de mayo.

La Junta Electoral Provincial está constituida por tres vocales judiciales, en este caso, magistrados de la Audiencia designados mediante sorteo por el Consejo General del Poder Judicial, y dos vocales nombrados por la Junta Electoral Central entre catedráticos y profesores titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología, o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia.

El secretario de la Junta Electoral Provincial es el secretario más antiguo de la Audiencia, quien contará con el trabajo de sus funcionarios. Estos no dejarán de lado su trabajo en los juzgados, lo que supone más carga laboral para la ya saturada Administración de Justicia.

El mandato de estos órganos, constituidos el tercer día después de la convocatoria de elecciones, concluye cien días después de votar, incluyendo el escrutinio general para hacer definitivos los resultados de los votos en las urnas. Recuento que es público, como el que se hace el día de las elecciones en los colegios.

Pero, como ha pasado en esta ocasión, si durante este plazo se convocan nuevas elecciones, como hizo Pedro Sánchez, se prorrogan sus competencias hasta cien días después de volver a acudir a las urnas. Además de la Provincial están las juntas de zona, compuesta por jueces de paz o de primera instancia. En Sevilla, por ejemplo, son nueve, atendiendo a la división de partidos judiciales existente en 1979. Esto provoca la curiosa situación de que Dos Hermanas pertenezca a la Junta Electoral de Zona de Utrera.

Entre sus principales funciones está la de resolver las quejas, reclamaciones y recursos interpuestos o corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito.

Si bien este órgano de la Administración Electoral suele cobrar protagonismo por la difícil relación que se origina en periodo electoral entre partidos y medios de comunicación.

Atendiendo a la Ley General Electoral y a diferentes instrucciones, la última de 2019 por la coincidencia de las elecciones municipales, autonómicos y europeas, la Junta Electoral establece los criterios a seguir para el plan de cobertura de los medios de comunicación público,s que deben ser sometidos a la Junta Electoral competente en cada caso. Pero también para los privados.

En estos planes se recogen los siempre polémicos debates entre candidatos y que tantas quejas suscitan por los partidos. Estas serán resueltas por la Junta Electoral competente. De cara al 26 de mayo en Andalucía, la Junta Electoral Provincial de Sevilla es la competente por delegación de la Central, sobre el trabajo informativo de los medios locales y autonómicos.

Diez minutos en anuncios en la campaña para los que no concurrieron antes o no tienen representación

La Administración Electoral también fija unos parámetros para la distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios públicos.

Esta distribución se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido en las anteriores elecciones equivalentes.Si nos ceñimos a lo más inmediato y a la instrucción 8/2019, en Andalucía, donde sólo hay que votar para los ayuntamientos y al Parlamento Europeo se delega en las Junta Electoral Provincial de Sevilla la distribución de los espacios gratuitos en dichos medios y programaciones, con sujeción a lo dispuesto enla Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y teniendo en cuenta los resultados de las últimas municipales.

Si bien, los partidos que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones también tendrán su espacio propagandístico en los medios. Diez minutos en anuncios durante toda la campaña.

Causas para no integrar una mesa electoral

Entre las excusas justificadas están ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, un embarazo de más de seis meses o haber sido miembro de una mesa tres veces en diez años. De otro lado, si se es víctima de un delito, declarado o presunto, y existe una medida de alejamiento sobre el condenado o investigado y éste tenga que ejercer su voto en el mismo colegio. La pertenencia a confesiones o comunidades religiosas en las que el ideario o el régimen de clausura resulten contrarios o incompatibles con participar en una mesa. La concurrencia el día de las elecciones con celebraciones de especial relevancia que resulten inaplazables o cuya suspensión cause perjuicios económicos importantes. Éstas son algunos de los motivos que se pueden alegar para no participar durante la jornada electoral como miembros de las mesas. Pero si no hay excusas y no se acude, se puede incurrir en un delito.