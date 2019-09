Pleno del Parlamento La Junta dará 700 euros para comprar motos eléctricas y 15.000 para furgonetas El presidente anuncia un paquete de medidas para cuidar el Medio Ambiente

Con permiso de las elecciones generales del 10 de noviembre, el asunto del día en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz fue el cambio climático y el Medio Ambiente y fueron, curiosamente, Vox y Adelante Andalucía los que lo pusieron sobre la mesa propiciando sendos anuncios de Juanma Moreno. Vox preguntaba por la política de aguas y el presidente anunció un plan de modernización de regadíos por un importe de 50 millones de euros.

Pero la medida más relevante de cuantas prometió ayer en la Cámara andaluza fue el denominado Plan Moves, dotado con 8 millones de euros para ayudas a la movilidad sostenible de ciudadanos, empresas y entidades locales. Con este plan, que estará incluido en las cuentas del ejercicio 2020, los andaluces podrán recibir hasta 700 euros de ayuda si compran una moto eléctrica y hasta 15.000 si el vehículo es una furgoneta, un camión o un autobús con propulsión alternativa. «Teniendo en cuenta que nuestro compromiso pasa por triplicar el número de puntos de recarga eléctrica, una tarea que ya tiene encomendada el consejero de Hacienda e Industria».

Este plan es sólo una pata de la «política verde» que el Gobierno andaluz quiere impulsar y que desgranó en la respuesta a Teresa Rodríguez quien recuperó el tono duro en las interpelaciones al presidente. «Yo no me resigno a que mi hija herede un vertedero y esto sólo se soluciona con políticas contrarias a las que han llevado a cabo», espetó la lideresa de Adelante Andalucía a Moreno quien mantuvo el tono elevado: «Usted no tiene más conciencia medioambiental que yo», dijo entre aplausos de su grupo y de la bancada de Ciudadanos.

La Junta también pondrá en marcha medidas por valor de 19 millones de euros para crear oportunidades energéticas, ambientales y empresariales ligadas al transporte sostenible en Andalucía. Otro paquete de inversiones será para la industria, dedicando cien millones de euros a financiar inversiones de empresas y autónomos que reduzcan el consumo de energía y emisiones de CO2. Y ocho millones de euros más para el sector servicios y pymes que hagan inversiones en ahorro e instalaciones de eficiencia energética de los edificios, así como el fomento del autoconsumo con energía solar.

Plan por el clima

El presidente andaluz quiso mostrar su implicación sin ambages por la lucha contra el cambio climático, «sin demagogias y desde el compromiso» y aseguró que está trabajando por tener cuanto antes un Plan Andaluz de Acción por el Clima, que incluirá un Sello Verde, pionero, y para que todos los proyectos legislativos de Fomento y Ordenación del Territorio sean sostenibles ambiental, económica y socialmente.

Unas palabras que escuchó con el rostro serio el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, quien minutos antes había negado el cambio climático y abogado por un Plan Hidrológico Nacional «y el buen uso del agua».

El presidente andaluz trató de avasallar con datos y proyectos ecológicamente sostenibles las críticas de Teresa Rodríguez quien lo acusó de favorecer «sólo la expansión de las fábricas más contaminantes. De acoger en Andalucía la industria que nadie quiere». Pero Moreno llevaba el informe preparado y anuncio también un Plan Integral de Residuos de Andalucía, «Ya sé que a usted le gusta más el modelo contaminante de Rusia o de China».