Los contratos por meses vuelven al Servicio Andaluz de Salud El SAS lo vincula a un proceso de «interinización» que arranca el 1 de febrero

Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el consejero de Salud, Jesús Aguirre, anunciaron el pasado mes de marzo que todos los contratos que se firmaran en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) iban a ser, como mínimo, de seis meses, si no eran para cubrir bajas, reducciones de jornada y situaciones similares. Se buscaba así reducir la temporalidad y la precariedad en la sanidad, donde hay sanitarios que llegaron a encadenar contratos de días. Los profesionales del SAS celebraron la medida y para verano se empezaron a firmar los primeros contratos de seis meses.

Con la llegada de septiembre, han descubierto algunos sanitarios, los contratos que, suponían, seguirían siendo de seis meses, han menguado. Ahora son de cuatro meses, de tres e incluso de dos meses solo. Es lo que denuncian varios profesionales del SAS con los que ha podido hablar ABC y que trabajan en distintas provincias de Andalucía.

Una de las afectadas es María, quien ejerce como enfermera en Sevilla. Ella firmó un contrato de seis meses el pasado mes de abril pero, acabado ese, le ofrecieron solo cuatro. «Yo no conozco a nadie que le hayan hecho ahora uno de seis meses. Son todos de cuatro o de dos meses.», explica. Esta enfermera se queja, además, de que en su trabajo no se están cubriendo ni bajas ni reducciones de jornada. «Nos dicen que este 2019 no hay presupuesto», señala.

Es el mismo caso de Ana, quien trabaja, también como enfermera, en Granada. Ella firmó seis meses, acabó su contrato y pasó a cuatro. «Sé de compañeros en Córdoba que les han ofrecido un mes solo», explica. «Y son gente que trabaja todo el año, no están de sustitución», señala. Además, indica que «se han reducido contratos, porque hay gente que aún con más puntos, ahora se ha quedado sin trabajar».

Por esa situación de firma de contratos con más frecuencia y por el cierre de camas que, denuncia, se producen en Granada, tienen pensado manifestarse el próximo día 20 de octubre.

Plan de estabilización de la Junta

En el SAS tranquilizan a los sanitarios. Reconocen que se están firmando contratos menores a seis meses, pero explican que es porque Salud busca que los profesionales acaben su relación con la Junta el 31 de enero del año próximo. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero, aseguran, comienza un plan de estabilización de la plantilla, a la que se podrán acoger estos sanitarios.

Desde ese proceso de «interinización», indican fuentes del SAS, los contratos serán solo de tres tipos: fijos, interinos o de un año por lo menos de duración. Fin de contratos menores. «Creemos que podrán acogerse a esta iniciativa unos 1.800 sanitarios al menos», confían desde la dirección del Servicio Andaluz de Salud.

Así, del total de quienes no tenían un contrato estable aún en el SAS, el 30 por ciento ya ha tomado posesión de su plaza tras resolverse los procesos selectivos abiertos —algunos hace seis años—. Eso son unas 1.730 personas. Del 70 por ciento restante, el 48,5 por ciento (1.957 sanitarios) son los que han firmado contratos de seis meses o un año, que se acaban ahora. Son quienes, con casi toda seguridad, podrán acogerse al proceso de estabilización de febrero.

Por último están los 2.078 profesionales del SASque están a la espera aún de firmar un contrato. «Se van ofertando plazas a diario, en base a las necesidades del sistema y a esos contratos acceden estas personas», indican desde la dirección del Servicio Andaluz de Salud.