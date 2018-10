SANIDAD El hospital de Cártama lleva dos años a media luz Las líneas de abastecimiento siguen bloqueadas porque algunos propietarios se niegan a la instalación de las torres para el cableado

J.J. Madueño

@JJMadueno Málaga Actualizado: 03/10/2018 07:27h

El hospital de Cártama fue inaugurado de forma parcial en junio de 2016. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se desplazó hasta este centro para anunciar que sería una apertura progresiva. Prometió que, poco a poco, con el paso del tiempo, se irían abriendo más consultas y secciones, hasta completar una el cien por cien de servicio. Pero no es posible. La razón es que el sistema eléctrico no aguantaría el tirón de todo el hospital completo. La línea actual no cuenta con la intensidad suficiente para prestar algunos servicios básicos. Este hospital se abrió, entre otras cosas, sin los abastecimientos de media tensión necesarios sin construir.

Dos años después, Endesa recibió los permisos en agosto pasado para poder ejecutar las obras. La compañía comenzó la instalación de 12 torres y cableado de media tensión, a lo largo de cuatro kilómetros de líneas aéreas y otros cuatro de líneas subterráneas. Los trabajos se prolongarían solo tres meses. La previsión era que estuvieran concluidas a finales de octubre. Debería haber 20 torres de media tensión, ocho kilómetros de cableado aéreo y cuatro kilómetros en subterráneo.

«Es una chapuza»

Sin embargo, estas cuentas no han sido posibles. Tres propietarios se han opuesto a la instalación de las torres en sus fincas, según dio a conocer este pasado martes la plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce, que lamentó una nueva paralización de los abastecimientos eléctricos. «No entendemos cómo pueden ocurrir estos problemas en plena ejecución de las obras. Es una auténtica chapuza», explicó en un comunicado el portavoz de la plataforma, Miguel Esteban Martín.

El colectivo señala que la instalación está declarada de «utilidad pública» y aprobada por el Servicio de Industria de la Consejería de Innovación, autorizada administrativamente, con su tramitación ambiental resuelta, con sus plazos de información pública realizados y con licencia municipal de obras. Por lo que no entienden que se tenga que paralizar por que «no puedan ejecutar parte de la línea eléctrica».

Acuerdo con los propietarios

En base a esto, reclaman que la Consejería de Salud, el Ayuntamiento de Cártama y Endesa «se pongan las pilas y lleguen a un acuerdo con los propietarios, para desbloquear la situación y poder continuar de forma urgente». Piden una negociación, ya que estiman que la expropiación retrasaría mucho la apertura total del hospital, que «no puede esperar más». «Se demandan al año más de 40.000 intervenciones quirúrgicas y no podemos tener otro año más con los quirófanos cerrados», remarca el portavoz.

El abastecimiento eléctrico permitiría poner en machar los quirófanos y evitar tener que derivar al hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga capital las cirugías. Con las líneas eléctricas terminadas también se podrá habilitar el área de hospitalización, que permanece sin abrir debido a la inestabilidad que tiene el servicio eléctrico.