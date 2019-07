PREVISIONES ECONÓMICAS La economía andaluza crece por encima de lo estimado Las previsiones de Analistas Económicos apuntan a un incremento del 2,4%, un 0,1 puntos porcentuales más que lo pronosticado en marzo

Andalucía crece a un mayor ritmo que España y, a su vez, que los países de la Eurozona, mermados por las tensiones comerciales y las diversas fuentes de incertidumbre como el Brexit. Aún así, parece que, de momento, estas influencias no han recaído sobre la región y se estima que en lo que queda de año tampoco. Así lo han manifestado en la presentación del informe de verano de Analistas Económicos, sociedad de estudios perteneciente al Grupo Unicaja, que han apuntado que la economía andaluza crecerá en 2019 un 2,4%, un 0,1 puntos porcentuales más que lo previsto en marzo.

Si todo continúa como hasta el momento, el Producto Interior Bruto(PIB) andaluz cerraría el año en una media de 2,4%, siendo Málaga la provincia con la mayor tasa de la región, vaticinada en un 2,6%. Tal y como se refleja en el informe, el PIB andaluz ya ha recuperado los niveles previos a la crisis, tanto en términos reales como nominales.

En el mercado de trabajo sigue sin conseguirse reparar el daño por la recesión. Si bien el empleo no ha hecho más que crecer en los últimos años, superando los 3,1 millones de ocupados por primera vez desde 2008, no se llega a los más de 3,2 millones con que se cerró 2007. Pese a esto, las previsiones tienen una lectura positiva para todos los sectores, exceptuando la agricultura que no ha mostrado un crecimiento del empleo durante el primer trimestre anual.

El ladrillo, por su parte, continúa mostrando una trayectoria favorable y así se vaticina que continuará, creando empleo a «un ritmo muy intenso» puesto que se ha dado un incremento considerable de los visados de dirección de obra a lo largo de 2018, con un aumento de la superficie a construir en torno al 20%. En el primer trimestre del año el sector de la construcción se ha incrementado en un 7,4%, mientras que el servicios, el más importante de la región, ha aumentando en un 3%, tal y como han detallado el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Rafael López, y la coordinadora del Informe, Felisa Becerra.

Entre los datos más relevantes del estudio, los Analistas Económicos han subrayado el incremento del gasto de los hogares y de las inversiones de las empresas, consiguiendo, además, un saldo exterior positivo del 0,2% tras haber caído en los tres trimestres pasados. Junto con los anteriores datos, conforman un cóctel de «elementos positivos» que han desembocado en que Andalucía se haya comportado mejor de lo esperado en el primer trimestre y que se haya revisado al alza la previsión de crecimiento para el conjunto del ejercicio.

Aún así, Becerra ha tomado cautela y ha asegurado que «no hay que ser optimistas ni catastrofistas. Crece la actividad económica y el empleo pero no podemos perder de vista que estamos en un contexto con muchas incertidumbres», aunque ha remarcado que la región apenas se está viendo afectada porque los sectores más mermados están siendo la automoción y la industria.

En cuanto a la distribución territorial del crecimiento, Málaga, Sevilla y Cádiz volverán a ser este año las provincias que tiren de la economía, con incrementos del 2,6% y del 2,5% respectivamente, mientras que Sevilla registraría un aumento de la actividad similar a la regional. Aún así, en el primer trimestre del año todas las provincias han registrado aumentos de la producción, siendo Málaga la que ha despuntado con un 3,0%, seguida de Huelva y Cádiz con un 2,8%.