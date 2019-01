NEGOCIACIONES PARA LA INVESTIDURA El PSOE-A dice que Ciudadanos debe avergonzarse de pactar con un partido «amigo del Ku Klux Klan» Férriz pide honestidad a Marín para que cuente a los andaluces «sus acuerdos con la extrema derecha»

La secretaria de formación y nuevos afiliados del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ante los acuerdos para desbancar a su partido del poder, ha pedido a Ciudadanos que explique «a cambio de qué consiguen los votos de Vox». Tanto más cuanto que, en su opinión, «deberían darle vergüenza a Marín y a Rivera pactar con un partido amigo de Le Pen y el Ku Klux Klan».

«¿Qué cesiones pretenden hacerle a la extrema derecha después de haberle abierto las puertas de la mesa del Parlamento?», se ha preguntado Férriz, que ha criticado una de las condiciones de Vox para apoyar el pacto alcanzado por PP y Ciudadanos para gobernar la comunidad autónoma. En concreto, la modificación de la ley contra la violencia de género.

«Que en pleno siglo XXI haya una formación política que reclame el fin de la lucha contra la violencia de género es nauseabundo», ha dicho Ferríz, quien ha puntualizado que la ley no está dirigida contra los hombres, «sino contra los maltratadores».

La dirigente socialista ha criticado especialmente al partido que lidera Albert Rivera, por cuanto, a su juicio, «Ciudadanos, que presume de liberal y de centrista, sigue bailándole el agua por unos sillones" a Vox, lo que «es repugnante». De forma que ha pedido “honestidad y valentía” a Rivera y a su hombre en Andalucía, Juan Marín, para que aclaren sus intenciones «dentro del pacto con la extrema derecha en Andalucía».

«Si quieren seguir su historia de amor con Vox, que lo digan. Que nos cuenten a los andaluces y a las andaluzassus acuerdos con la extrema derecha. Y que lo digan también en Europa, que están dispuestos a caminar con un partido que representan la derecha radical antieuropea, la derecha machista yla derecha xenófoba».

La secretaria de formación socialista ha resaltado que en Ciudadanos «algo está podrido» y «no pueden negar el pacto, porque sencillamente, no salen los números». «El señor Marín y el señor Rivera tienen que dejar de mentir. No tienen mayoría con el PP. Necesitan la respiración asistida de Vox, no son nadie sin el oxígeno de la extrema derecha».