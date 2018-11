Sociedad La presidenta de Vox pide al Ayuntamiento de Jaén que rechace la violencia de la mujer hacia el hombre Salud Anguita, concejala del consistorio, bloquea una declaración institucional contra el maltrato machista

Javier López

Jaén Actualizado: 27/11/2018 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Jaén Salud Anguita, presidenta provincial del Vox, ha bloqueado una declaración institucional contra la violencia machista por no incluir también una reprobación de la que la mujer ejerce contra el hombre. En opinión de la dirigente de la formación, la ley fomenta la desigualdad porque otorga una posición de ventaja al sexo femenino y dinamita la presunción de inocencia.

El voto negativo de Salud Anguita ha impedido que por primera vez el Ayuntamiento de Jaén apruebe la declaración institucional en contra de la violencia de género. Hasta ahora, el conjunto de los ediles que forman la corporación del consistorio de la capital de la provincial ha respaldado unanimente la propuesta.

A causa del bloqueo de la edil no adscrita, la declaración institucional ha mutado en una propuesta del alcalde, Javier Márquez, que tampoco ha conseguido un apoyo unánime porque la concejala no adscrita ha votado en contra, en tanto que el resto de los grupos políticos con representación (PP, PSOE y Jaén en Común) han apoyado el texto de rechazo a la violencia machista y solidario con las víctimas de las agresiones.

Previamente a la votación, Salud Anguita, ha pedido al alcalde que le permitiera exponer las razones por la que ha rechazado la declaración institucional, pero el regidor no le ha concedido palabra. De haber tenido oportunidad de hablar, la concejala habría argumentado, según ha expuesto a ABC, que la ley que el texto ahonda la desigualdad entre mujeres y hombres al propiciar una posición de ventaja a las primeras.

Salud Anguita ha explicado que la ley de violencia de género es injusta porque vincula la gravedad del delito al sexo y, en consecuencia, establece penas diferente ante el mismo ilícito penal en función de que lo cometa un hombre o una mujer. «Por eso he rechazado la declaración institucional y por eso no ha aprobado la propuesta del alcalde», ha aclarado la concejala no adscrita, que proviene de Ciudadanos.

La totalidad de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento aceptan los postulados del feminismo radical sin tener en cuenta que criminaliza al hombre únicamente por serlo, ha expuesto Anguita, quien ha criticado que personas que apoyan la ideología de género no sean consciente de la posibilidad de que las normas que propugnan se vuelvan contra los suyos: «Se les olvida que tienen padres, maridos e hijos».