INFRAESTRUCTURAS La Junta de Andalucía impulsa la llegada del tren de mercancías a Linares en plena crisis industrial El PP critica el retraso en la ejecución del ramal de Vadollano, que enlazará el parque de Santana con la red de ferrocarriles

Javier López

Jaén Actualizado: 03/09/2018 18:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía resalta el buen ritmo de las obras del ramal ferroviario de 6,5 kilómetros que enlaza la estación de Vadollano con el parque empresarial de Santana, en el que se invertirán 22,62 millones de euros. Ideado para agilizar el intercambio de mercancías, el proyecto, que acumula un retraso próximo a los 4 años, se hará realidad en plena crisis industrial en la ciudad linarense tras el cierre de la factoría de automóviles.

El consejero de Fomento de la administración autonómica, Felipe López, ha visitado hoy las obras, que entran en su recta final con la instalación de los carriles de vía en la plataforma. Con la ejecución al 90 %, López ha resaltado que este proyecto, enfocado al transporte de mercancías entre el parque industrial y la red estatal de ferrocarriles, refleja el cumplimiento del compromiso del Gobierno andaluz con Jaén y Linares y supondrá «una oportunidad para el desarrollo, el empleo y la competitividad empresarial».

Para el PP, sin embargo, el enlace llega demasiado tarde, ya que en el parque empresarial sólo mantiene su presencia un puñado de empresas, algunas de las cuales, además, sopesan trasladarse a otro lugar por el elevado alquiler impuesto por la Junta de Andalucía. Así lo denuncia la portavoz municipal del grupo popular en el Ayuntamiento de Linares, Ángeles Isac, quien ha aludido al escaso número de empresarios que siguen en los terrenos de la extinta factoría para resaltar la falta de sentido del proyecto.

Isac ha situado en el ámbito del teatro la nueva visita del consejero de Fomento al ramal de Vadollano, dado que, a su juicio, se ha limitado a repetir anteriores puestas en escena de un proyecto realizado con fondos comunitarios que debía estar concluido en 2015. «El ramal era una apuesta europea para favorecer la competitividad del parque industrial de Santana y las empresas que entonces estaban implantadas en él, a través del plan de diversificación que se venía produciendo en los últimos años en estas instalaciones».

«De estas empresas pocas han quedado, por no decir ninguna, por lo que la Junta no solo va tarde sino que ya el proyecto casi no tiene sentido», ha resaltado la dirigente popular, quien ha añadido que, además, «el ramal carece de las prestaciones indispensables para su aprovechamiento, ya que nada se ha dicho en estos años sobre la conexión a la red nacional de ferrocarriles ni al propio parque industrial de Santana», ha resaltado.

La portavoz popular ha lamentado que la Junta juegue año tras año «con la ilusión y la buena fe de los linarenses y con sus expectativas de futuro, prometiendo la inminente terminación del ramal ferroviario, pero la realidad es bien distinta». «A finales de 2018 el ramal Linares-Vadollano sigue siendo un proyecto inconcluso, y lo que debería hacer Susana Díaz es venir a Linares a traer proyectos serios, propuestas concluyentes, y no más espejismos», ha añadido.