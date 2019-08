CULTURA Busqueda de cuatro refugios de la Guerra Civil en Jaén Proyecto institucional para recuperar la historia de la arquitectura civil

El Ayuntamiento de Jaén colaborará con la Universidad en un proyecto de investigación, concedido por el Instituto de Estudios Giennenses, adscrito a la Diputación, para proceder a la catalogación y análisis de la arquitectura militardefensivade la Guerra Civil española en la provincia de Jaén.

En concreto, el consistorio ha dado ya los permisos para localizar y delimitar, mediante un radar de penetración de tierra, los refugios antiaéreos que se construyeron en cuatro plazas del centro de la ciudad: San Ildefonso, El Pósito, La Merced y Cruz Rueda para defender a la población de los ataques del bando nacional.

Los trabajos no son invasivos, puesto que realiza un escáner del subsuelo, sin necesidad de levantar el pavimento, ni embaldosado, por lo que no se ejecutará obra alguna, según el concejal de Cultura, José Manuel Higueras, quien ha asegurado que este proyecto «viene muy bien para conocer la historia de la arquitectura civil en la ciudad de Jaén». Además, las intervenciones se prevén para la última semana de septiembre, en horario de tarde noche, con el objetivo de no interrumpir demasiado el tráfico rodado.

Higueras ha destacado la apuesta municipal por esta iniciativa, que, a su juicio, es importante no solo para la capital sino también para la provincia de Jaén, pues, como ha juzgado, «tiene como pretensión proteger el patrimonio ante futuras acciones urbanísticas, además de servir como trampolín para la elaboración de futuras acciones tendentes a revalorizar el turismo local sostenible, así como la elaboración de posibles actividades educativas».

El equipo del proyecto está formado por los historiadores Santiago Jaén Milla, María del Consuelo Díez, Antonia García y Alba de la Cruz y por los arqueólogos Juan Carlos Castillo, José Luis Serrano, José Luis Castillo, Mercedes Navarro, Eva María Montes y Miguel Ángel Lechuga. También participa el geofísico José Antonio Peláez.

Sobre cada uno de los vestigios que se localicen se realizará una base de datos con información y se recopilará toda la documentación sobre este patrimonio, tanto textual, como fotográfica, cartográfica y bibliográfica. Asimismo, una vez finalizada la investigación, se divulgará este patrimonio entre la sociedad jiennense con la intención, ha expuesto el conceja de Cultura, de «generar vínculos emocionales”, al objeto de participar de su “conservación, salvaguarda, uso y disfrute».