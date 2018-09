Retraso en el proceso judicial del presunto soborno de Aljaraque El caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación «Sí se puede»

La vista, convocada ayer por el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, para informar a las partes de la incoación por el procedimiento de juicio ante el Tribunal de Jurado sobre del presunto soborno a dos ediles de «Sí se puede» en el Ayuntamiento de Aljaraque con el que se habría frustrado la moción de censura que en enero impulsó el PP en la citada localidad, gobernada por el PSOE, ha quedado aplazada «sine die» según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La juez había citado este martes al secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo, junto a otros cuatro investigados para comunicarles la apertura de juicio por los delitos de cohecho y de tráfico de influencia. Junto a Caraballo estaban citados los dos ediles de «Sí se puede», Pedro Escalante y Francisco José Martín, el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez; y un responsable del gabinete jurídico de Aguas de Huelva, J.M.M.R.

El caso comenzó a investigarse a raíz de una denuncia interpuesta por un vecino de Aljaraque, colaborador de la agrupación «Sí se puede», en la que exponía que la citada moción de censura fue retirada supuestamente «tras ofrecer un intermediario del PSOE y miembro de CCOO un empleo en la empresa Aguas de Huelva a la mujer de uno de los dos ediles electos» de esa formación, aportando unas grabaciones.

Tras conocerse el auto de la juez María José Fernández, con la apertura del procedimiento del tribunal del jurado, el PSOE aún no estando personado en la causa anunció la presentación de recursos para evitar que el caso sea juzgado por el jurado popular. No obstante, fuentes del TSJA no pudieron precisar ayer si la demora se debe a la presentación de recursos, ya que tal información no ha sido facilitada por el juzgado.

El portavoz de la Dirección Provincial del PP de Huelva, Juan Carlos Duarte, acusó a los socialistas de «tratar de enmarañar el proceso». El presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno se refirió ayer al caso para pedir explicaciones a Susana Díaz al ser un asunto «lo suficientemente grave como para que la secretaria general de los socialistas andaluces dé una explicación». Por su parte el secretario de comunicación de Podemos, Pablo Pérez Ganfornina, en referencia al caso ha llegado a decir que «evidencia que tenemos un PSOE-A que se parece mucho a la mafia».