Ayuntamiento Fin a la tortura de la Torre de la Inquisición del Alcázar de Córdoba: encara su reforma tras un lustro de espera La intervención está recogida en el Plan Turístico que se aprobó a mediados de 2014

Baltasar López @abccordoba Córdoba Actualizado: 20/07/2019 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Uno de los principales símbolos de la lentitud con la que se ha gestionado en el Ayuntamiento el Plan Turístico de Grandes Ciudades ve la luz al final del túnel, la rehabilitación de la Torre de la Inquisición del Alcázar. Pese a tener un presupuesto bajo y a que aparecía recogida en este programa de inversiones que rubricaron Junta y Consistorio en junio de 2014, es ahora cuando encara la recta final de adjudicación de los trabajos, que la actual edil del ramo, Isabel Albás (Cs), espera que arranquen a «muy corto plazo».

La remodelación de este elemento de la fortificación monumental se incluye en el Plan Turístico, que debía haber estado concluido en septiembre de 2016, pero que va ya por su tercera prórroga. Lo gestionó durante un año el PP y durante el pasado mandato IU, que, en el último dato facilitado oficialmente (febrero), lo tenía al 79%. Este programa cuenta con fondos por valor de cinco millones: tres los pone la Junta y dos el Consistorio.

En cuanto al caso concreto de la rehabilitación de la Torre de la Inquisición, que está previsto que albergue un pequeño espacio dedicado a la historia del Santo Oficio. Pese a que como se ha indicado está recogido en el plan firmado a mediados de 2014, hubo que esperar a diciembre de 2018 para que la reforma saliera a concurso por 185.553 euros.

Pasó por la Junta de Gobierno Local la propuesta para descartar a dos ofertantes por las bajas desproporcionadas que presentaban. La ganadora de la licitación es Ingeniería de la Construcción Cordobesa, pero el concurso aún no está completamente cerrado. La edil de Turismo sostuvo en declaraciones a ABC que el expediente está ahora mismo en Intervención. Añadió que, una vez que tenga el visto del ente de fiscalización, irá a la Junta de Gobierno Local y posteriormente arrancarán los trabajos. La firma ganadora realizará las obras por 152.153 euros (un 18% menos del coste de salida) y el plazo de ejecución es de dos meses y medio.

La también primer teniente de alcalde no dio una fecha concreta para el inicio de los trabajos. Indicó que, si no hay ningún problema en los trámites que quedan -no debería haberlo- «las obras deben comenzar a muy corto plazo». «Éste es otro de los regalitos que nos han dejado del anterior mandato», aseguró, en una referencia irónica al estado en que se ha encontrado el Plan Turístico.