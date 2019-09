ACUERDO DEL PLENO Segundo intento del Ayuntamiento de Córdoba de frenar el auge de las casas de apuestas Las medidas planteadas por PSOE e IU el pasado mandato no dieron ningún fruto

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó ayer por unanimidad un paquete de medidasfrente a la proliferación de las salas de juego en la capital, un «boom» que tiene su repercusión sobre la ludopatía. La moción plantea un arsenal de actuaciones a corto y medio plazo, con una efectividad por ver.

La iniciativa surgió del PSOE, que hasta hace cuatro días dirigía Capitulares y cuyo cogobierno con IU no se caracterizó el pasado mandato por actuar en la práctica contra el avance de las salas de juego. Porque, baste recordar, en junio de 2018, de nuevo a iniciativa de los socialistas y otra vez por unanimidad, el Pleno acordó estudiar la «limitación de la instalación de locales de apuestas, estableciendo que no podrán abrirse más de uno por cada 20.000 habitantes y fijando un mapa por zonas, cerrando la posibilidad en aquellas en que esté cubierto este cupo». Además, se planteaba que el Consistorio «prohibiera la publicidad de este tipo de juegos de apuestas cuya exposición esté directamente abierta a la vía pública y que no sea posible controlar su visualización por menores de edad».

Con el mandato ya agotado y las municipales a la vuelta de la esquina, fue cuando IU, que dirigía la Gerencia de Urbanismo, empezaba a trabajar en la materia. En febrero de 2019, anunció que impulsaría cambios en las ordenanzas municipales para frenar la instalación de este tipo de establecimientos cerca de colegios o centros de salud y para limitar su publicidad. El movimiento llegaba después de que las casas de apuestas hubieran avanzado en la capital -utilizando en ocasiones la declaración responsable, la vía más rápida para empezar a funcionar-, con IU al frente de Urbanismo. Acojer (Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabilitación) ha venido señalando que en 2018 se abrieron en la capital 19 casas de apuestas. Los anuncios de IU no han dado fruto.

De hecho, la moción aprobada ayer indica, respecto a la ordenanza de propaganda, la necesidad de «aplicar limitaciones relativas a la publicidad exterior». La medida, de materializarse, tendrá un efecto limitado si se tiene en cuenta la presencia masiva en los medios de estas casas de apuestas.

Campaña de inspección

Igualmente, en el texto que tuvo luz verde se incide en que el Consistorio «regulará la distancia mínima entre locales de apuestas y otro tipo de establecimientos de juegos de azar para evitar su concentración, así como la distancia mínima de dichos locales a centros educativos, para prevenir una adición en edades tempranas». Eso sí, esto no parece una tarea tan sencilla: la moción advierte de que el Consistorio hará esa limitación «en la medida que lo permita la legislación vigente».

Más allá de que el PP no se haya querido quedar sólo en este tema, el alcalde, el popular José María Bellido, ya señaló en agosto, al hilo de una solicitud vecinal para que no se abriera un negocio de este tipo en el distrito Sur, que las licencias son actos reglados y que «no tenemos ninguna herramienta para rechazar su concesión». Apuntó que era un asunto que excedía las competencias municipales.

Otras medidas que activará el Ayuntamiento será una «campaña de inspección» de estos negocios para comprobar el «cumplimiento de los aforos máximos, horarios o presencia de menores». Igualmente, el Consistorio se compromete a hacer un «estudio socioeconómico sobre los locales de apuestas, desglosado por barrios».

En él, se analizará también la localización y la cifra de locales ubicados en zonas de afluencia de jóvenes y menores, próximas a centros educativos o de ocio. Capitulares, además, llevará a los distritos más afectados por el avance de estos establecimientos «programas de prevención de la ludopatía».