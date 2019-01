PATRIMONIO Roban de un almacén el busto de Guerrita que custodiaba la Junta en Córdoba El relieve fue retirado por las obras del carril bici pero iba a volver a su ubicación frente a la Diputación

R. Ruiz / I. Contreras

Y al final no está. La Junta de Andalucía no tiene bajo control el busto o relieve de Guerrita que estaba en la esquina de Molinos Alta con Colón. Y no sabe dónde se encuentra por la sencilla razón de que fue robado de unas dependencias públicas donde se encontraba depositado. Mientras se realizaban o no las obras en la zona, se decidió llevar la pieza, que estaba montada sobre dos rocas de cierto tamaño, a la nave industrial que la Delegación Territorial de Fomento tiene en el polígono de las Quemadas. Tras una cierta espera, la Junta confirmó el viernes a ABC lo que parecía evidente. Que alguien se lo ha llevado. Como en la frase que se le atribuye al propio torero homenajeado (también se cita la autoría del Gallo), «hay gente pa to».

El robo se produjo, según la versión oficial de los hechos, a finales del mes de noviembre. Una o varias personas entraron en la nave industrial y se llevaron diversos enseres, entre otras cuestiones, la obra que ha estado en el mismo lugar desde mediados de los años ochenta. El asunto fue denunciado por la Junta de Andalucía a las autoridades policiales competentes que han estado buscando, de momento sin éxito, a los responsables del robo. Una vez que se ha dejado un tiempo prudencial y que hasta el PP reclamó la vuelta del busto de Guerrita a su lugar.

El busto fue retirado para la realización de las obras del nuevo carril bici de las Ollerías. Como medida de precaución, se decidió colocarlo en las instalaciones que sufrieron el robo. De hecho, el Consistorio realizó una indagación cuando, allá por el mes de agosto, se detectó que las obras del carril bici habían acabado y que Guerrita seguía vaya usted a saber dónde. El Ayuntamiento de Córdoba realizó gestiones con la Junta que se comprometió a recolocarlo en su lugar, según explicaron en su día los ediles de Movilidad y Seguridad, Andrés Pino y Emilio Aumente. El Partido Popular llegó a realizar una rueda de prensa en la zona de las Ollerías en el mes de octubre reclamando información sobre la pieza en homenaje al torero. La Junta declaró que sí, que volvería a su lugar.

La Delegación de Fomento comunicó ayer la situación a la asociación de vecinos más cercana a la zona que es la de Torre de la Malmuerta. Dado que la situación era ya poco sostenible, los representantes del Gobierno andaluz decidieron informar sobre los hechos y explicar las gestiones que se han realizado para la localización de la pieza, cuyo autor no consta en la base de datos del Catálogo del Patrimonio Mueble de Andalucía. Las partes se emplazaron a buscar una solución alternativa para que las cosas no se queden en el parterre actual.