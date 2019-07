Educación Así es el Premio Extraordinario de Bachillerato de Córdoba Alba Pérez Aguilera ha sido una de los seis ganadores del galardón

Alba Pérez Aguilera es una de los seis estudiantes que obtuvieron el Premio Extraordinario de Bachillerato. «Fui sin esperanzas». Además, «aunque los exámenes eran un poco más difíciles que Selectividad, no me resultaron complicados» confiesa la joven, aún así consiguió la mejor nota en la pruebas que evalúan quiénes consiguen finalmente obtener el premio de 500 euros y estar exentos de pagar las tasas del primer cursos en universidades públicas andaluzas.

La estudiante tiene claro que quiere probar cómo le va en los estudios de Traducción e Interpretación de Inglés en Granada, «siempre me ha llamado la atención y me gustan mucho los idiomas». Está deseando empezar en la universidad y cambiar de ambiente pero «lo de vivir sola es una mezcla de sensaciones; por un lado, me da miedo pero por otra, creo que puede ser una experiencia muy chula», afirma.

En esa misma línea le gustaría cursar un Erasmus. Inglaterra o Islandia son los destinos preferidos de la joven que aprovecha el verano para sacarse el carnet de conducir.

Ahora mismo a corto plazo, la reciente universitaria ya tiene bastante con enfrentarse a las nuevas aulas y una ciudad por conocer pero si se plantea un futuro a largo plazo, la joven no descarta ser profesora de inglés. «Me gusta la enseñanza y dar clase». Pero «aún lo tengo que ver y primero quiero probar que la carrera que he escogida me gusta y me va bien». «Espero no equivocarme», admite.

La estudiante acaba de finalizar sus estudios de Bachillerato en el IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba y cursó la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Por otro lado, para conseguir el galardón, Alba tuvo que enfrentarse a un comentario de texto filosófico y otro histórico, el desarrollo de un tema sobre un tema específico dentro de su rama de Bachillerato y un análisis de texto en el idioma cursado como primera Lengua Extranjera, en el caso de la joven, como no podía ser de otra manera, fue Inglés.

Los otros cinco jóvenes que consiguieron obtener el premio fueron María Gómez, Lucía Córdoba, Juan Rodríguez, Irene Estévez y Covadonga Dolores Acevedo.